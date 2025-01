​VILA VELHA | Educação abre processo seletivo para contratação de professores

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha abriu processo seletivo simplificado visando à seleção de candidatos para preenchimento de cadastro de reserva para a área pedagógica. As contratações serão por tempo determinado e seguirão as necessidades do município.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (08) e serão realizadas exclusivamente pelo site http://www.vilavelha.es.gov.br, até o dia 21 de janeiro de 2025. Haverá realização de prova prática exclusivamente para os cargos de professor para Educação Especial.

Podem se inscrever profissionais para as vagas de coordenador, pedagogo, professor para Educação Infantil, séries iniciais e para as disciplinas de Artes, Ciências, Educação Especial (Deficiência Intelectual e Múltipla; Altas Habilidades/Superdotação; Bilíngue Surdez; Libras/Deficiências de Surdez; Tradutor e Intérprete de Língua Portuguesa – Libras: Surdez; e Deficiência Visual), Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Música e Tecnologias Educacionais.

As remunerações acompanham a titulação de cada candidato. Para quem tem licenciatura plena, o salário será de R$ 2.960,89. Para candidatos com Pós-Graduação (Especialização) na área de Educação, o vencimento será de R$ 3.300,34. Candidatos com Mestrado vão receber R$ 3.957,45 e com Doutorado, R$ 4.759,84.

As informações sobre o Processo Seletivo foram publicadas na edição desta quarta-feira (8 de janeiro) no Diário Oficial do Município. Para acessar o Diário basta Clicar Aqui ou acessar o seguinte endereço eletrônico: https://diariooficial.vilavelha.es.gov.br/