Vila Velha está entre os destinos mais procurados do Airbnb

today25 de março de 2023 remove_red_eye61

Vila Velha está entre os destinos mais procurados do Airbnb, que realiza serviço online para anúncio e reserva de acomodações e meios de hospedagem. O aplicativo divulgou, na última semana, listas com as viagens internacionais e destinos urbanos mais procurados pelos seus usuários.

As informações são referentes às principais tendências entre brasileiros para check-ins entre 1º de março de 2023 e 30 de abril de 2023 no Airbnb, período que inclui a Páscoa – celebrada em 9 de abril.

“O resultado nos deixa confiantes em relação ao trabalho desenvolvido por esta gestão, que é transformar Vila Velha em um destino turístico reconhecidamente acolhedor e sustentável, proporcionando experiências naturais e histórico-culturais de qualidade, além de promover o sentimento de pertencimento da comunidade canela-verde”, ressalta o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior.

De acordo com a subsecretária de Cultura e Turismo, Carla Rezende, “estamos trabalhando para criar condições da cidade acolher os seus turistas e moradores, fazendo investimentos para potencializar as regiões e seus atrativos, como o desenvolvimento do projeto para reestruturação de toda a nossa orla, qualificação da cadeia produtiva, revitalização do Parque da Prainha, entrega do deck 360º da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Ponta da Fruta”.

De acordo com a plataforma, estes são os 10 destinos mais buscados no Brasil:

São Paulo (SP)

Florianópolis (SC)

Brasília (DF)

Rio de Janeiro (RJ)

Porto Seguro (BA)

Curitiba (PR)

Praia Grande (SP)

Vila Velha (ES)

Governador Celso Ramos (SC)

Maragogi (AL)

Já em relação aos destinos internacionais, Lisboa, Bariloche e Roma estão entre os mais buscados por usuários brasileiros para check-ins entre março e abril.

foto Everton Thiago