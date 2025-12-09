VILA VELHA | Guarda Municipal inicia Operação Verão a partir desta sexta-feira (12)

Com o aumento do fluxo de turistas e moradores na orla de Vila Velha, a Guarda Municipal inicia, nesta sexta-feira (12), a Operação Verão, que seguirá até o dia 18 de fevereiro de 2026. O objetivo é intensificar o patrulhamento preventivo e garantir mais segurança durante a alta temporada.



A operação contará com o reforço do Cinturão de Segurança, que reúne diversos pontos estratégicos, além de patrulhamento com quadriciclos, bicicletas, moto patrulha e Blitz. A presença dos agentes será ampliada ao longo de toda a extensão litorânea, com equipes distribuídas simultaneamente em diferentes pontos base.



A comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, destaca que o planejamento estruturado permitirá uma atuação integrada com outras forças de segurança.



“Assim como nos anos anteriores estaremos mais presentes nas ruas durante o verão e nas festividades de fim de ano. O município recebe um grande volume de turistas, especialmente aos finais de semana, o que exige uma atenção redobrada. A Guarda Municipal de Vila Velha atuará de forma conjunta com a Polícia Militar e outras forças de segurança”, afirmou.



A Operação Verão engloba também as ações de Natal e Ano Novo. Segundo a comandante, o reforço nas áreas comerciais é essencial neste período, quando o movimento cresce significativamente devido às compras e celebrações. Para a noite da virada, entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, o esquema especial contará com 150 agentes e 45 viaturas da Guarda Municipal.



O secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, ressaltou o comprometimento da administração com a segurança pública. “Estamos nos antecipando às demandas da cidade, preparando-nos para receber turistas e garantir uma virada de ano sem intercorrências como nos outros anos. O prefeito Arnaldinho Borgo tem liderado esse esforço, com investimentos que permitem à gestão oferecer um ambiente mais seguro e acolhedor”, destacou.