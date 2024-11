Vila Velha prestigia V Congresso Nacional das Juntas Comerciais

Prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico participam da abertura do evento, que ocorre em Vitória até sexta-feira (29)

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, participaram da abertura do V Congresso Nacional das Juntas Comerciais (CONAJ), que começou quarta-feira (27) e se encerra nesta sexta (29), em Vitória.

Durante o evento – cujo foco é o debate sobre a simplificação do registro empresarial, incentivo ao empreendedorismo e fomento à economia – o presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), Paulo Menegueli, comentou sobre o lançamento do “Ranking dos Municípios”, que vai mostrar as cidades com melhores indicadores do processo de registro e legalização de empresas, em um ambiente criado dentro do Portal Simplifica-ES.

A novidade chamou a atenção porque as consultas poderão ser realizadas por mês, ano, região ou indicador, e os municípios com melhores indicadores vão figurar no ranking por meio de um gráfico e um “mapa de calor” que apresentarão o cenário da situação geral do ambiente de negócios de cada cidade.

Além disso, por meio de painéis de “Business Intelligence”, serão mostrados, em tempo real, o tempo médio de liberação de documentos como consulta prévia; inscrição municipal; alvará de localização e sanitário; e também licenças prévia, simplificada, de operação e de implementação; além de dispensa ambiental para a formalização de novas empresas.

Os dados serão mostrados em números absolutos e índices percentuais acompanhados de metas de atendimento. Por meio dessa nova ferramenta, será possível checar o desempenho de cada município capixaba nos procedimentos considerados essenciais para a abertura de novos negócios.

Destaque canela-verde

“Dentro desse contexto, Vila Velha se destaca não apenas por ser o município com melhor ambiente de negócios e com maior número de empresas abertas no Estado, mas também por ser a melhor cidade capixaba para se empreender – e a 29ª do Brasil, conforme a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) –, além de ser apontada pelo Centro de Liderança Pública (CLP) como a terceira do país com menor tempo para a abertura de novos empreendimentos e a 11ª, em nível nacional, com melhor cultura empreendedora”, registrou Arnaldinho.

Líder em desburocratização, Vila Velha é o município que mais gera empregos e que concentra o maior número de Microempreendedores Individuais (MEIs) no Espírito Santo. Não por acaso. O município simplificou os processos administrativos, digitalizou serviços, modernizou a legislação e garantiu maior acesso do setor produtivo às linhas de crédito.

“Nossa gestão também inovou ao permitir a liberação antecipada do licenciamento ambiental de mais de 700 atividades econômicas de baixo risco, agilizando significativamente a abertura de novas empresas e atraindo o maior volume de investimentos públicos e privados de nossa história. Essas empresas, entretanto, assumem o compromisso de cumprir todas as normas ambientais e são fiscalizadas pelo município, conforme consta na lei. Por estes avanços, Vila Velha conquistou o 1º lugar no ranking de empresas ativas na Grande Vitória, com um total de 71.449 empresas em pleno funcionamento, inaugurando um novo e virtuoso ciclo de desenvolvimento social e econômico”, completou o prefeito.

Recorde no estoque de empregos

Devido a esses diferenciais, em janeiro de 2024, Vila Velha conseguiu atingir um recorde na geração de trabalho e renda, com um estoque de empregos que chegou a 112.932 trabalhadores: o maior desde que o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi implementado, em substituição ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) das empresas.

“Esses avanços demonstram o compromisso da atual gestão de Vila Velha com a inovação e o empreendedorismo, garantindo um ambiente de negócios mais ágil e eficiente, que vem conquistando, cada vez mais, a confiança do setor produtivo nas políticas de desenvolvimento econômico adotadas pelo município. Vamos continuar trabalhando para que nossa cidade siga avançando, atraindo investimentos e gerando mais oportunidades para todos”, afirmou Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.