VILA VELHA | Procon, Sine e Sebrae estarão presentes no SuperAção

today5 de dezembro de 2023 remove_red_eye50

No próximo sábado (9), das 8 às 14h, o campo de futebol do bairro Boa Vista será o centro de um acontecimento imperdível para os moradores da região. Todos terão acesso à uma ampla gama de serviços públicos oferecidos gratuitamente pela prefeitura de Vila Velha, durante mais uma edição do SuperAção. Trata-se de uma iniciativa já consolidada e presente em todas as regiões da cidade, que visa atender, em um só lugar, as crescentes demandas das comunidades por serviços públicos.

As equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) também marcarão presença no evento, oferecendo atendimentos por meio do Procon (para orientação jurídica aos consumidores), do Sine (para auxílio na busca por empregos), da Vila do Empreendedor (para assistência na abertura e regularização de registros de Microempreendedor Individual (MEI), do NossoCrédito (para acesso a linhas de crédito) e do Sebrae (para suporte aos pequenos negócios locais).

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, destaca a abordagem multifacetada desses serviços. “Nosso trabalho no SuperAção do bairro Boa Vista será simples: vamos atender aos que buscam emprego; prestaremos orientação jurídica para defender os direitos do consumidor; vamos garantir assistência aos interessados em abrir e/ou regularizar registros de Microempreendedor Individual (MEI) e também iremos viabilizar acesso a linhas de crédito para impulsionar os pequenos negócios da região”.

Outros serviços

O evento abraçará ainda outros serviços indispensáveis à comunidade, como atualização do CadÚnico, solicitação da 1ª via de RG, atendimento médico básico, educação para o trânsito, lazer e entretenimento para as crianças, orientações sobre saúde, beleza, castração animal, adoção e escovação, entre outros.

Diversas secretarias municipais e entidades colaboradoras, como Assistência Social, Saúde, Cultura e Turismo, Meio Ambiente, Finanças, Desenvolvimento Urbano, Comunicação, Tecnologia e Informação, Serviços Urbanos, Defesa Social e Trânsito, Proteção e Defesa Civil, unirão esforços para tornar este evento um marco de acesso aos serviços públicos.

O prefeito Arnaldinho Borgo reforça a relevância dessas ações: “É fundamental que todos tenham acesso aos recursos e serviços disponibilizados pelo município. Todos têm direito à mesma atenção, cuidado e oportunidades. Estamos aproximando a prefeitura dos cidadãos, porque cuidar das pessoas é a nossa maior missão”.

Não perca esta oportunidade de acessar uma gama diversificada de serviços e suporte oferecidos pela prefeitura de Vila Velha. O SuperAção Boa Vista acontecerá no sábado (16), das 8 às 14h, no Campo de Futebol, na esquina das ruas Rubem Braga com José de Alencar.

foto Antônio Oliveira