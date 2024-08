Vila Velha recebe competições internacionais de beach tennis

A Praia da Costa, em Vila Velha, recebe competições internacionais de beach tênis a partir desta quarta-feira (07). Os atletas vão participar do ITF BT10 e do ITF BT200, que somam pontos para o ranking mundial da modalidade, além da 8ª etapa estadual da Federação Espírito-Santense de Tênis (FET).

Os eventos são abertos ao público e contam com o patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

O torneio ITF BT10, que distribui 10 pontos para o ranking mundial, tem início nesta quarta-feira (07). Já o ITF BT200, com 200 pontos em disputa, e a etapa estadual da FET começam nesta sexta-feira (09). As programações vão até o próximo domingo (11).

Além de somar pontos para o ranking da federação, a etapa estadual de beach tênis também vai decidir os convocados para integrar a seleção, que representará o Estado na Copa das Federações, prevista para acontecer entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, em Fortaleza.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo.

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.