Vila Velha vai ganhar nova subestação de distribuição de energia da EDP

today4 de outubro de 2023 remove_red_eye193

Na manhã de terça-feira (3), a concessionária de energia elétrica EDP deu o primeiro passo para construir uma nova subestação de distribuição em Vila Velha, que beneficiará 33 mil habitantes da cidade e também de Vitória. Em ato simbólico realizado no espaço do Senai, no bairro Araçás, o diretor geral da EDP, Fernando Saliba, e o prefeito Arnaldinho Borgo assinaram a ordem de serviço para o início das obras da subestação, que representa um investimento total de R$ 32,3 milhões e que será construída na Glória.

As obras da Subestação de Distribuição da Glória vão gerar cerca de 60 empregos diretos e indiretos e a unidade – que ocupará uma área de 7.332 metros quadrados – está prevista para entrar em operação dentro de 10 meses. A unidade contará inicialmente com diferentes níveis de tensão, distribuídos em alimentadores capazes de aumentar significativamente a capacidade de todo o sistema elétrico de Vila Velha.

De acordo com o prefeito Arnaldinho, este investimento da EDP na Subestação de Distribuição da Glória é fundamental para fortalecer a infraestrutura elétrica e promover o desenvolvimento sustentável da cidade, de modo a atender às crescentes demandas de energia da região, ofertando um serviço confiável. E para viabilizar o projeto, o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel, já assinou o documento que concede licença para o início das obras.

“Este empreendimento certamente trará benefícios para a população canela-verde, além de gerar um impacto muito positivo nos setores produtivos locais. A ampliação do fornecimento de eletricidade garante um suprimento confiável de energia, que também pode suportar a expansão das operações comerciais, industriais e de serviços, em nossa cidade. Isso contribuirá, ainda, para a atração de novas empresas e de mais investimentos, para manter o ritmo de desenvolvimento econômico e social de Vila Velha”, salienta o prefeito Arnaldinho Borgo.

Já o diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba, afirmou que este investimento da empresa em Vila Velha reforça seu compromisso com o crescimento do Estado. “Este investimento é um aporte fundamental para atendermos ao aumento das demandas do mercado capixaba com confiabilidade e qualidade no fornecimento de energia, dentro das mais elevadas condições técnicas e de segurança. Com esse novo empreendimento, a EDP chega a 112 subestações nos 70 municípios da sua área de concessão, no Espírito Santo”, afirma.

Segundo Saliba, as novas subestações da EDP serão totalmente digitalizadas e equipadas com um moderno sistema de automação e supervisão. A iluminação será composta por lâmpadas LED, garantindo maior eficiência e demonstrando o compromisso da empresa com a preservação do meio ambiente.

“Todas as novas subestações da EDP serão monitoradas remotamente a partir do Centro de Operação Integrado (COI), que funciona 24h por dia, todos os dias do ano, possibilitando uma comunicação direta com as equipes de campo. Além disso, o COI permite o monitoramento em tempo real da rede elétrica, incluindo a análise meteorológica das condições climáticas, em toda a área sob a nossa concessão”, acrescenta o diretor da concessionária.

Escola de eletricistas

A assinatura da ordem de serviço para a construção da Subestação de Distribuição da Glória ocorreu durante a aula inaugural da Escola de Eletricistas. Trata-se de uma capacitação gratuita oferecida pela EDP, em parceria com o Senai, para formar novos profissionais especializados em redes de distribuição de energia elétrica. O objetivo da iniciativa é suprir o grande número disponível de vagas de emprego, para esta função, no mercado formal de trabalho.

A Escola de Eletricistas faz parte de uma ação especial promovida por meio de uma parceria entre a EDP e a prefeitura de Vila Velha. Este curso – inteiramente gratuito – formará técnicos para atuarem na expansão das redes de distribuição de energia elétrica de Vila Velha. O curso terá duração de três meses e os 13 alunos selecionados para este treinamento vão receber ajuda de custo, material didático, uniforme, equipamentos de proteção individual, certificado de conclusão do curso e nome cadastrado no Banco de Talentos da EDP, o que garante a eles a chance de participarem de processos seletivos para ocupação de vagas efetivas na empresa.

Alinhamento

“Esta parceria entre a PMVV e a EDP resulta de um alinhamento estratégico, pois entendemos que a qualificação de trabalhadores para atuarem em redes de distribuição elétrica é crucial para garantir a segurança, a confiabilidade e a eficiência do sistema, assim como para atender às demandas da população e dos setores produtivos, e ainda lidar com situações de emergência”, avalia Arnaldinho.

E ele completou: “As redes de distribuição elétrica exigem manutenção regular para garantirem um fornecimento confiável de energia. Além disso, só trabalhadores devidamente qualificados possuem o conhecimento necessário para realizar inspeções, identificar falhas, diagnosticar problemas e realizar reparos adequados nas redes. Isso ajuda a prevenir interrupções no fornecimento de energia e a minimizar o tempo de inatividade do sistema”.

Maior eficiência

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, a eficiência operacional das redes de distribuição elétrica depende de trabalhadores qualificados, capazes de operar e manter os sistemas de forma eficiente, uma vez que conhecem os princípios da distribuição de energia, sabem como lidar com sobrecargas e otimizar o uso dos recursos disponíveis.

“Tudo isso resulta em um desempenho melhorado do sistema, menor perda de energia e redução dos custos operacionais e dos riscos para a segurança das pessoas e dos equipamentos”, afirma o secretário.

Segundo Colodetti, a capacitação de profissionais para atuação em redes de distribuição de energia também significa a garantia de respostas rápidas para casos de emergência, como falhas na rede elétrica, desastres naturais ou interrupções no fornecimento de energia.

“Trabalhadores qualificados desempenham um papel fundamental para concessionárias de energia elétrica. Eles podem dar respostas rápidas e eficazes em determinados casos, pois são treinados para identificar e resolver problemas emergenciais, para restaurar o fornecimento de energia com segurança e minimizar os impactos sobre os consumidores”, conclui.

foto Adessandro Reis