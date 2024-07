Vírus Nipah: entenda o vírus incurável que matou indiano e pode se tornar uma epidemia

O vírus usa as células do sistema imune como “cavalos de tróia” para infectar o cérebro, afirma o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela

No último domingo (21), o ministro da saúde do estado de Kerala, no sul da Índia, afirmou que estão sendo adotadas medidas preventivas após a morte de um menino de 14 anos pelo vírus Nipah e a identificação de 60 pessoas em alto risco.

Kerala é uma das áreas mais vulneráveis a surtos do vírus Nipah, de acordo com uma investigação da Reuters.

O patógeno é considerado prioritário pela OMS – Organização Mundial da Saúde – pelo seu potencial para causar uma epidemia, principalmente por não haver vacina ou tratamento para a doença.

Morte de jovem e pessoas em observação

Das 214 pessoas na lista de contatos do menino que faleceu do vírus Nipah, 60 são considerados como de alto risco, e estão em salas de isolamento criadas especialmente para tratá-las.

Alguns familiares do paciente estão em observação, e outras pessoas em risco foram orientadas a se isolarem em casa.

O que é o vírus Nipah?

O Nipah é um vírus zoonótico, transmitido de animais para humanos (os morcegos frugívoros são os principais reservatórios do vírus). Ele pode ser contraído por meio de alimentos contaminados ou diretamente entre pessoas.

O primeiro surto registrado da doença ocorreu na Malásia, onde o vírus foi transmitido aos humanos através de porcos, outra espécie hospedeira possível.

O morcego é um dos principais reservatórios do vírus (foto reprodução/Freepik)

Principais sintomas da infecção pelo vírus

– Febre alta;

– Convulsões;

– Dores de cabeça (cefaleia);

– Vômitos e náuseas;

– Oscilações da consciência;

– Pneumonia.

Os primeiros sinais da infecção podem variar bastante, o que dificulta bastante o diagnóstico inicial e a detecção de surtos. De acordo com uma estimativa da OMS, o período de incubação médio do vírus está entre 4 e 14 dias, mas também há casos onde o período foi de 45 dias.

Como o vírus afeta o cérebro?

De acordo com o Pós PhD em neurociências e membro da Society for Neuroscience (SFN) e da Sigma Xi, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, o vírus afeta o cérebro através do próprio sistema imune do corpo.

“O vírus Nipah invade o cérebro usando as células do sistema imunológico como “cavalos de Troia” para atravessar a barreira hematoencefálica, depois disso, ele infecta principalmente neurônios e células da glia, causando inflamação e danos neuronais”.

“Mesmo após a fase aguda da infecção, o vírus pode deixar efeitos de longo prazo no sistema nervoso, alguns sobreviventes enfrentam problemas de memória, dificuldades de atenção e processamento mental lento”.

“A manifestação do vírus varia muito em cada caso e pode ir desde quadros assintomáticos a encefalite fulminante, por exemplo”, alerta o Dr. Fabiano de Abreu.