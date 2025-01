Visite a Casa da Cultura e encante-se com a história de Anchieta

A Casa da Cultura Angelina Lopes Assad é um dos edifícios integrados de bem patrimonial Histórico, Cultural e Artístico. A Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico convida você a conhecer, através do seu acervo patrimonial, o encanto da história de Anchieta.

É o único acervo em nível municipal tombado e reconhecido pelo Cadastro Nacional de Museus, autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, por meio do Instituto Brasileiro de Museus. A Casa da Cultura Angelina Lopes Assad desempenha um rico trabalho no município e em outras cidades, dando a conhecer a história.

Com o projeto de Patrimônio Histórico e Cultural “Conhecendo e valorizando minha história”, a instituição recebe grupos de estudantes locais, turistas e pesquisadores de outras cidades, oferecendo visita guiada no sítio histórico da cidade de Anchieta e promovendo a conscientização da afetividade e da preservação e valorização da identidade cultural enquanto legados e patrimônios do povo do município.