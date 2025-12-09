VITÓRIA | Arena de Verão 2026 vai movimentar Camburi a partir do dia 2 de janeiro

O verão já desponta e Vitória se prepara para transformar, mais uma vez, a praia de Camburi em um grande palco de encontros, celebrações e sons que atravessam o coração da cidade. A Arena de Verão 2026 abre oficialmente sua temporada no dia 2 de janeiro, inaugurando um mês dedicado à cultura, ao esporte, à gastronomia e ao movimento que só a estação mais quente do ano é capaz de inspirar.

Seis artistas e bandas do interior capixaba subirão ao palco ao lado de grandes nomes da música nacional. Confira a programação que promete não deixar ninguém parado:

Sexta – 02/01

A Arena abre seus portões com o brilho e a potência de Flavia Mendonça, cantora capixaba que costura influências brasileiras em um repertório vibrante, capaz de fazer a plateia cantar e dançar muito!

Após o absoluto sucesso em janeiro deste ano, logo após a cantora, quem assume o comando é o grupo É o Tchan, que retorna à capital, trazendo o suingue inconfundível que marcou gerações e que promete transformar Camburi em uma grande festa à beira-mar. Um encontro entre nostalgia e alegria, perfeito para abrir o verão com energia contagiante.

Sábado – 03/01

Na segunda noite, o público recebe a batucada envolvente do Engesamba, de Aracruz, mostrando a força do interior capixaba e levando o samba ao seu lugar mais natural: o do encontro espontâneo e do sorriso leve.

Em seguida, Mumuzinho assume o palco com seu carisma e sua voz marcante, trazendo romantismo, samba e uma presença que transforma qualquer show em celebração coletiva.

Domingo – 04/01

No terceiro dia, quem abre o palco é a Banda Beat Locks, trazendo uma mistura de pop, reggae e rock que conquistou fãs por todo o Estado.

Encerrando o final de semana, Rogério Flausino & Sideral trazem à Vitória o espetáculo “Tributo a Cazuza”. Um encontro raro entre irmãos artistas, homenageando um dos maiores poetas da música brasileira. A força das canções, a intensidade das interpretações e o peso simbólico do repertório prometem uma noite memorável, daquelas que cabem no peito por muito tempo.

Novidade

A Arena de Verão será palco de diferentes manifestações culturais: aos sábados, durante o intervalo dos shows no Palco da Cultura, as escolas de samba de Vitória vão animar o público nas areias da praia. Aos domingos, o som dos grupos de congo trará a força e a tradição capixaba para o coração do verão.

Estrutura

Instalada entre os quiosques 4 e 5 de Camburi, a Arena de Verão será o ponto de convergência de moradores, turistas e famílias que buscam viver a vibração dos dias e das noites de janeiro. Com entrada gratuita, a estrutura chega guiada pelo compromisso de integrar experiências, valorizar artistas e celebrar a diversidade que marca a identidade da capital.

“Essa é uma Arena dedicada a todo povo do Espírito Santo e seus turistas. Durante todo verão a Capital de todos os capixabas irá se transformar em um grande palco de cultura, esporte, gastronomia e música. Vitória viverá um verão nunca antes visto na história”, prevê o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini.

A temporada se estenderá até 26 de janeiro, e a programação completa será divulgada em breve. Por ora, o primeiro final de semana já acende os holofotes e revela uma abertura digna do verão que Vitória merece.

A cada final de semana, de sexta a domingo, o público poderá, sempre a partir das 20 horas, acompanhar a intensa programação que não deixará nenhum ritmo de fora e nenhum cidadão parado.

Um verão de todos

Mais do que um espaço de shows, a Arena de Verão 2026 nasce como um território compartilhado: onde a cultura encontra o esporte, onde o lazer abraça a gastronomia, onde a cidade celebra sua própria potência criativa.

“O verão está apenas começando e a Arena já convida todos a viver, sentir e celebrar. A promessa é simples e verdadeira: dias inesquecíveis, noites vibrantes e uma programação construída para acolher todos os sons, ritmos e todas as pessoas”, declara o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.