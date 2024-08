Vitória recebe Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

A partir desta terça-feira (20), Vitória se torna palco do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica e da Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto. Talentos de todas as regiões do País se reunirão para disputar o título em diversas categorias. Após disputar a Olimpíada de Paris, a ginasta Déborah Medrado também confirmou presença no evento.

O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e da Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG). A competição acontecerá no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.

A ginasta Déborah Medrado, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), representou o Brasil na Olimpíada de Paris com a seleção de conjunto. Ela confirmou presença no evento em uma publicação no Instagram. “Estarei por lá, acompanhando os novos talentos da ginástica rítmica do Brasil”, comentou.

A abertura do evento acontece na noite desta terça-feira (20) e as disputas começam na quarta-feira (21), com as classificatórias do pré-infantil e infantil. A programação do torneio segue até o próximo domingo (25).