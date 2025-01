Vôlei Adaptado de Guarapari entre os melhores do Brasil

O time Masculino +58 levou o 2º Lugar na série prata, o +58 Feminino 4º Lugar na série Ouro durante a 5ª Final Nacional de Vôlei Adaptado que aconteceu no fim de semana em Palmas, no Tocantins.

Com as categorias +45, +58 e +68 feminino e +58 masculino, o evento contou com equipes de todo o Brasil e foi marcado por competições emocionantes e disputas acirradas.

“Trazer nossas equipes para uma disputa nível nacional foi sensacional. Ver a alegria dos atletas e conquistar novos títulos foi muito importante e abre oportunidades para novos campeonatos nesse nível”, afirmou o professor Thiago Vianna Motta Rocha.

O vôlei adaptado é uma oportunidade maravilhosa para manter a saúde, a vitalidade e a socialização entre os idosos. “Agradecemos a todos que torceram por nós e apoiaram nossa equipe nessa jornada. Vamos continuar praticando e nos preparando para os próximos desafios”, reforçou o professor Thiago.

Com o resultado a Equipe de Guarapari foi classificada para a liga das Américas, que acontece em junho.

O projeto Vôlei MIG (Melhor Idade Guarapari) começou em 2012 por iniciativa da Secretaria de Esporte para proporcionar aos participantes a oportunidade de praticar atividade física de forma segura, desenvolvendo capacidades motoras, melhorando a qualidade de vida e promovendo o envelhecimento saudável.

“Ver pessoas que nunca praticaram uma atividade física na vida participar, exercitar e ir a competições é muito gratificante. É nítido a melhora na coordenação motora, saúde física e mental, auto estima e até idoso que largou o alcoolismo depois que encontrou o esporte”, comentou o professor Thiago Vianna.

Com treinos supervisionados, participação em competições e resultados expressivos, o Vôlei MIG se consolida como uma ferramenta de inclusão social, fortalecimento físico e psicológico dos idosos, além de promover laços de amizade e solidariedade entre os participantes.