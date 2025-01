Volta às aulas em Alfredo Chaves tem novidades para alunos e educadores

A rede municipal de ensino de Alfredo Chaves se prepara para o início do ano letivo de 2025, marcado para a próxima terça-feira (04). Com investimentos e melhorias, a educação municipal contará com novidades tanto para os alunos quanto para os profissionais da área. Entre os destaques estão a ampliação de vagas, a implantação da disciplina de Educação Financeira para estudantes do 4º ao 9º ano e o reajuste salarial dos professores.

Os 1.941 alunos matriculados na rede municipal serão recebidos em escolas organizadas e preparadas para um ambiente mais acolhedor. A Escola Ana Araújo passa por reformas estruturais para melhorar suas instalações. Além disso, as unidades de Vila Nova de Ribeirão e Felipe Módulo, em Matilde, receberam novas pinturas e pequenas intervenções para garantir espaços mais agradáveis aos estudantes.

O transporte escolar está organizado. 47 veículos fazem as diversas rotas na sede e no interior. A alimentação escolar já foi distribuída. As despensas das unidades estã abastecidas com produtos de qualidade, inspecionados por nutricionistas para garantir uma alimentação balanceada.

Outro avanço importante é a valorização dos profissionais da educação. A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Educação, está finalizando o projeto de lei que prevê um reajuste salarial de 6,27% para os professores, atendendo à Lei Federal nº 11.738/2008.

Além disso, outros projetos de lei que tratam da reformulação do Plano de Carreira do Magistério e do processo seletivo para diretores escolares estão em fase final de elaboração e serão encaminhados à Câmara de Vereadores nos próximos dias.

A formação contínua dos profissionais também está no foco da Secretaria de Educação. Na semana passada, merendeiras, coordenadores e secretários escolares participaram de capacitações. Já em julho, será realizada uma formação para todos os professores da rede, abrangendo cerca de 250 profissionais, conforme adiantou a secretária da pasta, Sônia Klein.

Outra novidade é a ampliação do atendimento em tempo integral na creche municipal Pequerruchos, localizada na sede do município. Com essa mudança, aproximadamente 127 alunos terão a oportunidade de permanecer na escola por mais tempo, participando de atividades extracurriculares que contribuirão para seu desenvolvimento integral.

“A educação é um setor que não iremos medir esforços para melhorar, garantindo uma educação de qualidade com profissionais capacitados e valorizados”, defende o prefeito Hugo Luiz.

Com essas iniciativas, Alfredo Chaves reafirma seu compromisso com a educação de qualidade, garantindo melhor infraestrutura, valorização profissional e inovação no ensino, preparando os alunos para um futuro promissor.