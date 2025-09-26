Waldonys grava projeto audiovisual no palco do Teatro Riomar

Poesia, boa contação de história e a beleza da música nordestina se encontraram na gravação do audiovisual “Waldonys: o cantador de histórias”, do cantor e sanfoneiro cearense Waldonys, que também é piloto acrobático, paraquedista e um proseador apaixonado. A apresentação aconteceu no Teatro RioMar Fortaleza, na última sexta, dia 19 de setembro, em comemoração ao seu aniversário de 53 anos de idade, que completou no dia 14.

O espetáculo traduz a figura criativa e talentosa do multiartista Waldonys. Com releituras, novos arranjos e um formato mais intimista, o sanfoneiro das alturas aterriza de mansinho no palco para envolver o público em um momento repleto de histórias, causos, poesias e músicas.

O compositor e cantor Santanna, o Cantador, de Juazeiro do Norte (CE), um dos grandes nomes da música nordestina, foi um dos convidados do show. O sanfoneiro, cantor e compositor potiguar, Dorgival Dantas, conhecido como “O Poeta” por seus inúmeros sucessos e referência no forró romântico, marcou presença na celebração e homenagem. Além disso, a noite também contou com a participação do trio Pai e Filho, composto por Luciano Moreno, filho de Waldonys, e Eurides Menezes, pai de Waldonys.

Em uma atmosfera mais acolhedora e diferente da maioria de suas apresentações, a principal participação de “Waldonys: o cantador de histórias” é do pai do músico, o sanfoneiro Eurides Menezes, sua inspiração de vida e deste show.

“Um dos grandes momentos do show foi a participação do meu pai, que sempre é muito legal, mas esse ano tem um fator diferente e temos que aproveitar”, diz o artista, referindo-se à fase de tratamento de saúde que o pai está atravessando. “Eu não ia fazer esse show, mas resolvi que vou fazer e ele vai participar, para eternizar em nossas memórias! Não podemos perder as oportunidades. Não sabemos até quando estaremos aqui”, revela.

REPERTÓRIO

Acompanhado por banda com formação mais intimista, o músico traz um show emocionante mostrando a sua trajetória artística, aventuras, causos e muita poesia. Entre prosas e cantorias, Waldonys inclui histórias engraçadas das composições do Sr. Luiz Gonzaga, além de interpretá-las. Essa mescla de linguagens em suas apresentações sempre foi sua marca, mas desta vez, Waldonys realizou algo mais próximo do público.

Os fãs conferiram sucessos do forró, como, “Fruta madura”, composição de Luiz Gonzaga, “Até Mais Ver”, “Jardim dos Animais” e “O Sonho de Ícaro”, temas que não podem faltar em seus shows, e músicas que normalmente não estão em seu repertório. “Ao longo do show, citei também ‘Fanatismo’, poema de Florbela Espanca que foi musicado por Fagner, ‘Vaca Estrela e Boi Fubá’, de Patativa do Assaré, e tivemos outras surpresas”, revela.

O projeto será lançado ainda esse ano.