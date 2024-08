Websérie celebra as mais de três décadas do Musical Prateado

Dirigida por Luciano Guimarães, a websérie propõe retratar a história de personagens ícones que compartilham as suas vivências no curso dos 33 anos da banda

Com mais de 30 anos na carreira artística, o Musical Prateado terá sua história revisitada na websérie “O Som do Interior”, que será dividida em três capítulos, com divulgação a partir de setembro. O projeto busca compartilhar sua trajetória com os fãs e também com novos públicos que ainda não conhecem a banda, uma das que têm maior tempo de atividade no Espírito Santo.

Dirigida por Luciano Guimarães, a websérie propõe retratar a história de personagens ícones que compartilham as suas vivências no curso dos 33 anos da banda. Entre os temas abordados estão a mudança de destino proporcionada pela música, já que, há algumas gerações, os parentes dos integrantes da banda, Nanda Satto, Thallyta Olmo e outros ex-integrantes sempre trabalharam na lavoura.

Foram ouvidos os artistas que compõem a banda, seus familiares, amigos, fundadores e, claro, os fãs. “O resgate dessas histórias foi marcado por muita emoção e afetividade”, declaram os integrantes do Musical Prateado.

A websérie “O Som do Interior” foi contemplada em edital de incentivo à cultura e conta com patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), através de recursos do Funcultura.