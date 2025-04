100 dias de mandato: Renan Delfino destaca ações e avanços à frente da Câmara de Anchieta

today10 de abril de 2025 remove_red_eye50

Ao completar os primeiros 100 dias à frente da Câmara Municipal de Anchieta no biênio 2025-2026, o presidente Renan Delfino faz um balanço positivo das ações desenvolvidas, marcadas por investimentos, articulações políticas, fortalecimento institucional e foco no bem-estar da população.

Reeleito para comandar o Legislativo Anchietense, Renan mantém o compromisso com a transparência, a modernização da gestão pública e a defesa de pautas que promovam o desenvolvimento do município. Neste período, diversas ações ganharam destaque.

Entre elas está a primeira entrega de emenda impositiva do ano, no valor de R$ 50 mil, destinada à compra de mesas e armários escolares para a Escola Terezinha Godoy de Almeida. A iniciativa fortalece a infraestrutura escolar e contribui para um ambiente de ensino mais adequado.

Renan também participou de articulações políticas em Brasília, em busca de recursos para áreas estratégicas como saúde, agricultura, segurança, turismo, cultura e pesca. “Nosso compromisso é transformar a cidade com mais investimentos e qualidade de vida para todos”, ressaltou o presidente.

A gestão também deu continuidade às obras de reforma da sede da Câmara, que será entregue em breve, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e um espaço mais moderno e acessível à população.

No campo da legislação, a Câmara aprovou o projeto de lei que institui o Dia Municipal da Cultura, a ser comemorado em 5 de novembro, de autoria de Renan Delfino. Também foi aprovado o projeto que flexibiliza a concessão do Auxílio Financeiro para estudantes que estejam cursando uma segunda graduação, garantindo mais oportunidades de acesso ao ensino superior.

No cenário estadual, Renan foi eleito presidente da ASCAMVES (Associação das Câmaras Municipais de Vereadores do Espírito Santo) para o biênio 2025–2026, fortalecendo sua liderança e ampliando a representatividade do Legislativo Anchietense no Espírito Santo. Além disso, foi reconduzido à presidência da Câmara Municipal de Anchieta, mantendo a coesão entre os parlamentares e o foco em resultados para a cidade.

A pauta ambiental também teve continuidade com os desdobramentos da audiência pública sobre a Lagoa de Mãe-Bá, reafirmando o compromisso da Câmara com o desenvolvimento sustentável.

Renan Delfino também participou de uma reunião com o subsecretário da Casa Civil do Estado, Fernando Campanha, e com a assessora Denísia, para discutir políticas públicas e buscar soluções para as demandas do município.

Outra agenda importante foi a visita à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde Renan reforçou seu apoio à saúde na região Sul, destacando o potencial do Hospital Padre Humberto, em Anchieta, para se tornar um hospital regional de referência.

Em ações emergenciais, o presidente entrou em contato diretamente com a diretoria da EDP e garantiu o reforço na energia elétrica da Escola Terezinha Godoy, permitindo o pleno funcionamento dos equipamentos de climatização e proporcionando mais conforto para alunos e professores.

Também esteve ao lado do diretor do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, e de vereadores locais, em visita à Escola Coronel Gomes de Oliveira, para tratar de melhorias na acessibilidade de embarque e desembarque dos alunos. Na mesma agenda foi reforçado o pedido de pavimentação da estrada entre Chapada do Á e Santa Luzia de Monteiro.

A Câmara, sob sua presidência, também foi reconhecida nacionalmente pelo Portal de Compras Públicas, recebendo os Certificados de Excelência em Compras Públicas 2023 e 2024, como destaque em transparência, inovação e eficiência na gestão de recursos públicos.

Ao longo destes 100 dias, o vereador Renan Delfino também apresentou diversas indicações para atender demandas das comunidades, reforçando o compromisso com a escuta ativa da população e a busca por soluções concretas.

“Esse é apenas o começo de um ciclo que será marcado pelo trabalho, pelo diálogo e por entregas importantes para nossa cidade. Continuaremos firmes, ouvindo a população e buscando sempre o melhor para Anchieta”, afirmou o presidente da Câmara.