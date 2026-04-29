Tragédia no ES: advogado desaparecido após rave é encontrado morto em mata

today29 de abril de 2026 remove_red_eye75

O advogado criminalista Antônio Veiga de Freitas, de 27 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (29), em uma área de mata na região da Fazenda Camping, na Barra do Jucu, em Vila Velha, no Espírito Santo. O local fica próximo de onde aconteceu o evento de música eletrônica em que ele esteve no último fim de semana.

Antônio estava desaparecido desde o último domingo (26), após participar de uma festa conhecida como rave. Segundo relatos, ele foi visto pela última vez desorientado às margens da Rodovia do Sol, nas proximidades do espaço de eventos.

Morador de Guaçuí, no Sul do Estado, o jovem havia viajado até Vila Velha apenas para participar da festa. Desde o desaparecimento, familiares, amigos e voluntários mobilizaram uma intensa corrente de buscas na região.

A esposa dele, Iara Rubert, informou anteriormente que voluntários chegaram a utilizar drones para tentar localizar Antônio. Na segunda-feira (28), outras pessoas também percorreram áreas próximas ao evento, mas até então nenhuma pista havia sido encontrada.

Na manhã desta quarta, o corpo do advogado foi localizado em uma área de mata, causando comoção entre familiares e amigos.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que a ocorrência segue em andamento. Equipes estiveram no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia.

A causa da morte ainda será investigada pelas autoridades.