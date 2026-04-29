Cachoeiro garante quase R$ 4 milhões para a Cultura e terá pacote de obras
O município de Cachoeiro de Itapemirim conquistou um importante avanço para o setor cultural. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo teve 100% dos projetos aprovados no Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo, do Governo do Estado, garantindo um investimento de aproximadamente R$ 3,7 milhões para obras, projetos e aquisição de equipamentos.
A seleção foi divulgada nesta terça-feira (28) pela Secretaria da Cultura do Espírito Santo, dentro do ciclo 2025 do programa, que amplia os investimentos em patrimônio e espaços culturais nos municípios capixabas.
Investimentos em espaços culturais
Os recursos serão aplicados em uma série de importantes equipamentos públicos e patrimônios históricos da cidade. Entre os espaços contemplados estão:
– Centro Operário
– Mercado Municipal do Amarelo
– Casa da Memória
– Palácio Bernardino Monteiro
– Teatro Rubem Braga
– Casa de Cultura Roberto Carlos
– Praça Sérgio Sampaio, no bairro Rui Pinto Bandeira
O pacote também prevê intervenções em outros pontos culturais relevantes, fortalecendo a infraestrutura e ampliando o acesso da população à cultura.
Destaques: Teatro e Mercado do Amarelo
Entre as ações mais aguardadas está a aquisição de equipamentos para o funcionamento do Teatro Rubem Braga, que deve ser entregue nos próximos meses, além da reforma do tradicional Mercado do Amarelo, considerada uma demanda histórica da população.
O programa Fundo a Fundo permite justamente esse tipo de investimento, com recursos destinados a obras, elaboração de projetos e compra de equipamentos para espaços culturais municipais.
Reconhecimento e conquista histórica
Para o secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, a aprovação integral dos projetos representa um marco para o município.
“Essa é uma conquista histórica para a cultura de Cachoeiro. Conseguimos aprovar todos os projetos apresentados, o que demonstra planejamento, compromisso e a força do nosso trabalho técnico. Esses recursos vão permitir revitalizar espaços importantes, preservar a nossa memória e garantir mais acesso da população à cultura”.
O prefeito em exercício, Júnior Corrêa, também destacou a importância do investimento. “É uma excelente notícia para Cachoeiro. Estamos falando de quase R$ 4 milhões que vão transformar espaços culturais, fortalecer o turismo e valorizar a nossa identidade. A cultura é também desenvolvimento econômico e geração de oportunidades”.
Impacto para cultura e turismo
O investimento reforça o papel estratégico da cultura no desenvolvimento local, integrando ações de preservação do patrimônio, incentivo ao turismo e fortalecimento da economia criativa.
Com os recursos assegurados e projetos aprovados, a expectativa agora é de início das execuções, consolidando um novo ciclo de valorização cultural em Cachoeiro de Itapemirim.