Cachoeiro garante quase R$ 4 milhões para a Cultura e terá pacote de obras

today29 de abril de 2026 remove_red_eye73

O município de Cachoeiro de Itapemirim conquistou um importante avanço para o setor cultural. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo teve 100% dos projetos aprovados no Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo, do Governo do Estado, garantindo um investimento de aproximadamente R$ 3,7 milhões para obras, projetos e aquisição de equipamentos.

A seleção foi divulgada nesta terça-feira (28) pela Secretaria da Cultura do Espírito Santo, dentro do ciclo 2025 do programa, que amplia os investimentos em patrimônio e espaços culturais nos municípios capixabas.

Investimentos em espaços culturais

Os recursos serão aplicados em uma série de importantes equipamentos públicos e patrimônios históricos da cidade. Entre os espaços contemplados estão:

– Centro Operário

– Mercado Municipal do Amarelo

– Casa da Memória

– Palácio Bernardino Monteiro

– Teatro Rubem Braga

– Casa de Cultura Roberto Carlos

– Praça Sérgio Sampaio, no bairro Rui Pinto Bandeira

O pacote também prevê intervenções em outros pontos culturais relevantes, fortalecendo a infraestrutura e ampliando o acesso da população à cultura.

Destaques: Teatro e Mercado do Amarelo

Entre as ações mais aguardadas está a aquisição de equipamentos para o funcionamento do Teatro Rubem Braga, que deve ser entregue nos próximos meses, além da reforma do tradicional Mercado do Amarelo, considerada uma demanda histórica da população.

O programa Fundo a Fundo permite justamente esse tipo de investimento, com recursos destinados a obras, elaboração de projetos e compra de equipamentos para espaços culturais municipais.

Reconhecimento e conquista histórica

Para o secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, a aprovação integral dos projetos representa um marco para o município.

“Essa é uma conquista histórica para a cultura de Cachoeiro. Conseguimos aprovar todos os projetos apresentados, o que demonstra planejamento, compromisso e a força do nosso trabalho técnico. Esses recursos vão permitir revitalizar espaços importantes, preservar a nossa memória e garantir mais acesso da população à cultura”.

O prefeito em exercício, Júnior Corrêa, também destacou a importância do investimento. “É uma excelente notícia para Cachoeiro. Estamos falando de quase R$ 4 milhões que vão transformar espaços culturais, fortalecer o turismo e valorizar a nossa identidade. A cultura é também desenvolvimento econômico e geração de oportunidades”.

Impacto para cultura e turismo

O investimento reforça o papel estratégico da cultura no desenvolvimento local, integrando ações de preservação do patrimônio, incentivo ao turismo e fortalecimento da economia criativa.

Com os recursos assegurados e projetos aprovados, a expectativa agora é de início das execuções, consolidando um novo ciclo de valorização cultural em Cachoeiro de Itapemirim.