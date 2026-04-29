Gabriel Gonti lança clipe “De Perto” e celebra nove anos de carreira com álbum novo

today29 de abril de 2026 remove_red_eye62

Gabriel Gonti lança hoje o clipe “De Perto”, faixa-título do seu quarto álbum, o primeiro gravado ao vivo, já disponível nas plataformas digitais. O projeto marca um momento especial em sua trajetória e reafirma sua presença na nova era da MPB.

Filmado com uma atmosfera bem intimista no rooftop do Premium Estúdio, em Belo Horizonte, o vídeo traduz com sensibilidade a proposta do artista mineiro.

“A canção “De Perto” foi a última a ser composta para o álbum, e nasceu com a intenção de criar uma conexão mais íntima com os fãs. Fiz essa música em parceria com Deco Martins, da banda Hotelo, um colaborador de longa data”, conta Gabriel.

“De Perto” é o carro-chefe do projeto audiovisual e ganha agora um videoclipe que potencializa sua força ao capturar a entrega ao vivo do cantor e a interação próxima com o público.

Entre os destaques do álbum está “Descomplica”, parceria com a cantora mineira Anna Pêgo, que sobressai como um encontro intimista e sensível que amplia as nuances sonoras do projeto.

Lançado no mês de março, este foi o primeiro registro audiovisual divulgado do álbum. O duo conquistou rapidamente o público e ganhou força nas plataformas digitais, levando Gabriel e Anna a estampar a capa da playlist “Pop Leve” no Spotify.

Com nove faixas, “De perto” celebra os 9 anos de carreira de Gabriel Gonti, e chega com uma musicalidade mais vibrante, marcada por arranjos solares, groove acentuado e maior impacto sonoro.

“Este trabalho representa um contraponto, uma oportunidade de aproximar as pessoas da nossa música ao vivo, e isso o torna especial. A característica de um álbum ao vivo reside justamente na sua autenticidade, na exposição imediata da performance”, comenta o músico.

Essa espontaneidade pulsa no resultado final: um trabalho que abraça a verdade do instante, transborda emoção e captura a energia viva de quem está no palco, criando assim uma conexão intensa bem de perto com o público.

“Estar ali, com nossos instrumentos, diante da plateia, presenciando a criação em tempo real, difere significativamente do ambiente de estúdio, onde é possível refinar e aperfeiçoar. Acredito que isso revele as imperfeições, mas também o sentimento genuíno do momento”, diz Gonti.

Mantendo a mesma proposta de autenticidade, Gabriel Gonti já projeta seus próximos passos: uma parceria com Lucas Mamede, cantor recifense e uma das vozes promissoras da música brasileira, e um novo álbum, intitulado ‘Segredos da Sorte’, ampliando ainda mais sua presença na cena contemporânea da MPB.

foto Junior Silva