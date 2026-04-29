Prefeitura e CODEG reforçam conscientização sobre descarte correto de resíduos

today29 de abril de 2026 remove_red_eye80

A Prefeitura de Guarapari e a Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari realizam, no próximo dia 30 de abril, a ação “Ruas Limpas”, voltada à conscientização sobre o descarte correto de resíduos sólidos no município.

A iniciativa conta com a atuação da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (Semic) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), além da parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari e da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guarapari, fortalecendo o trabalho conjunto entre poder público, setor produtivo e organizações de reciclagem.

A ação terá início pelo bairro Centro e será expandida para outras regiões da cidade, com foco na orientação de comerciantes e da população sobre práticas corretas no descarte de resíduos, como acondicionamento adequado do lixo, respeito aos horários de coleta e os impactos do descarte irregular.

A proposta reforça o princípio da responsabilidade compartilhada, previsto na Lei nº 12.305/2010, que estabelece que o poder público, empresas e cidadãos são responsáveis pelo destino adequado dos resíduos que geram.

O diretor-presidente da CODEG, Ubirajara Ribeiro, destacou a importância do engajamento coletivo. “A limpeza da cidade é um compromisso de todos. Quando cada um faz a sua parte, conseguimos manter os espaços urbanos mais organizados, seguros e agradáveis”, afirmou.

O município também faz um alerta especial aos comerciantes, que têm papel fundamental na organização urbana. Para o superintendente da CDL, Aguinaldo Júnior, o cuidado com o descarte impacta diretamente o ambiente de negócios. “Uma cidade limpa valoriza o comércio e atrai mais clientes. O descarte correto também fortalece a imagem dos estabelecimentos”, destacou.

Além da questão estética, o descarte irregular pode trazer riscos à saúde pública. O subsecretário de Meio Ambiente, Rafael Zouain, reforçou o alerta.

“O lixo descartado de forma inadequada atrai animais e contribui para a proliferação de doenças. Respeitar as regras e horários de coleta é fundamental”, explicou.

A fiscalização também será intensificada durante a ação. De acordo com a fiscal de postura da Semic, Priscila Eller, o descumprimento das normas pode gerar penalidades. “O descarte irregular é passível de multa, que pode ultrapassar mil reais, dependendo da infração. Nosso objetivo principal é conscientizar, mas a fiscalização será realizada”, ressaltou.

A ação “Ruas Limpas” seguirá de forma contínua nos próximos dias, ampliando o alcance das orientações e promovendo uma mudança de comportamento duradoura. A Prefeitura de Guarapari e a CODEG reforçam que manter a cidade limpa é um compromisso coletivo — e começa com atitudes simples no dia a dia.