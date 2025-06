10º Batalhão da PM comemora 24 anos de serviços prestados à sociedade capixaba

O 10º Batalhão da Polícia Militar celebrou nesta semana seus 24 anos de existência, reafirmando seu compromisso com a segurança pública e com a comunidade de Guarapari e região.

Criado em 2001, o Batalhão é responsável pelo policiamento ostensivo em todo o município, atuando com dedicação, profissionalismo e proximidade com a população.

Para celebrar a data foram realizados eventos alusivos que marcaram este momento especial na história da Unidade. As comemorações tiveram início na noite de terça-feira (11), com a tradicional Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, reunindo militares, familiares e membros da comunidade local.

Na manhã seguinte, quarta-feira (12), ocorreu a Solenidade Militar em homenagem ao aniversário do 10º BPM, com a presença de autoridades civis e militares.

O evento foi marcado por homenagens aos Destaques Operacionais do 2º semestre de 2024 e do 1º semestre de 2025, aos policiais que ingressaram na Reserva Remunerada recentemente e àqueles que em breve deixarão o serviço ativo.

Também foram homenageados os Amigos do 10º Batalhão — cidadãos que contribuem ativamente com a segurança pública — e militares agraciados com a medalha “Mérito 10º Batalhão”, honraria concedida a profissionais que se destacam no cumprimento do dever.

Durante a solenidade, o Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Walter, destacou o papel essencial da tropa e da comunidade ao longo desses 24 anos:

“Cada conquista do 10º Batalhão é resultado da dedicação incansável dos nossos policiais militares e da confiança da sociedade guarapariense. Celebrar este aniversário é reconhecer a força de uma história construída com honra, trabalho e compromisso com a paz social. ”

A celebração reforça os valores de lealdade, coragem e compromisso que norteiam a atuação da Polícia Militar ao longo dessas mais de duas décadas, consolidando o 10º BPM como referência na promoção da ordem e da segurança pública.