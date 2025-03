10º Batalhão da PMES inicia as aulas do PROERD no primeiro semestre de 2025

today19 de março de 2025 remove_red_eye85

O 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo deu início, no dia 18 de março, às aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), reforçando seu compromisso com a prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes.

Neste primeiro semestre, as escolas contempladas serão: EMEIEEF Maria das Graças Sant’ana Menário, EMEF Celita Bastos Garcia, EMEF Otacília Borges Figueiredo e EMEF Joventina Simões, abrangendo alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

As aulas são conduzidas por policiais militares capacitados, que utilizam metodologias dinâmicas e interativas para ensinar habilidades que auxiliam os estudantes a tomarem decisões seguras e responsáveis.

Para o Tenente Coronel Walter Francisco de Araújo Filho, comandante do 10º Batalhão, “o PROERD é uma ferramenta essencial na formação das nossas crianças, pois oferece orientação preventiva e fortalece valores que contribuem para a construção de uma sociedade mais segura e consciente”.

A Polícia Militar segue comprometida com ações de proximidade, investindo na educação como um dos pilares fundamentais para a prevenção ao uso de drogas.