10º Batalhão de Guarapari promove formatura do PROERD

today26 de junho de 2024 remove_red_eye104

O 10º Batalhão da Polícia Militar realizou, na noite desta terça-feira (25), a solenidade de Formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), dos alunos da rede pública municipal de Guarapari.

No total, 357 alunos do 5º ano do ensino fundamental receberam o certificado de conclusão do programa em um evento realizado no auditório do Sesc.

As escolas participantes foram: Joventina Simões, Lúcia Sasso Bandeira, Professora Maria Marta Dalla Huarcaya e Otacília Borges Figueiredo.

Os conteúdos do PROERD são desenvolvidos de forma lúdica e são voltados ao desenvolvimento das habilidades individuais para que crianças e adolescentes possam tomar decisões de forma consciente, segura, responsável e aprendam a resistir às pressões e dizer não às drogas e à violência.

“O PROERD é um programa de caráter social e preventivo, com importante relevância na formação de nossas crianças. O principal intuito é orientar os alunos em seu meio natural (a escola), sob a instrução de policiais militares capacitados”, afirmou o Comandante da Unidade, Tenente Coronel Walter Francisco de Araújo Filho.

O evento contou com a presença de autoridades locais, dos familiares dos formandos e da comunidade escolar.