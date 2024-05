Wilberth Silva apresenta a exposição “O Céu do Celular” em Viana

Após ser recebida pela Galeria de Arte Casarão, a exposição “O céu do celular” estará no Espaço Cultural Kasa Raiz, em Marcílio de Noronha.

A exposição será aberta à visitação no próximo dia 10 de maio, sexta-feira, às 19 horas e seguirá até o dia 28 do mesmo mês.

Esta exposição, resultado do projeto aprovado no Edital 001/2023 – Seleção de Projetos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura do município, apresenta obras que prometem inspirar e encantar os visitantes com visões únicas do cotidiano, todas capturadas por meio das lentes de celular.

As fotografias exploram, principalmente, paisagens naturais, insetos, animais e pessoas, cada uma destacando-se pela riqueza de cores e detalhes que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia.

Sobre o porquê do uso do celular, Wilberth comenta: “O telefone está com a gente todo o tempo, está no bolso, na bolsa. A tecnologia avançou a tal ponto que uma câmera fotográfica de celular é melhor que uma câmera de 20, 30 anos atrás. Expor essas fotos vai além de simplesmente apresentar imagens; é um convite para redescobrir os espaços, objetos e eventos que nos cercam diariamente, que estão nos nossos caminhos e que podem ser captados a um clique. Espero inspirar as pessoas a adotarem novas perspectivas sobre o que nos rodeia, incentivando-as a olhar além do óbvio”.

Ação educativa

Além da oportunidade de apreciar as obras, o público tem a chance de participar da “Oficina de Fotografia com Celular”. Conduzida pelo próprio artista, a atividade tem carga-horária de 08 horas, divididas em dois dias: 11 e 18 de maio, das 8h às 12h, no Espaço Cultural Kasa Raiz. A oficina oferece 15 vagas para entusiastas das artes visuais, com idade mínima de 15 anos e que possuam um smartphone. Todos os participantes receberão uma ajuda de custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), sujeita à participação nos dois encontros.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na página oficial do Instagram do artista (@wilbatuques), através de formulário. No dia da oficina, será aberta uma lista de espera para preenchimento de vagas caso haja desistências.

Esta formação educativa visa não apenas aprimorar habilidades fotográficas, mas também oferecer conhecimentos teóricos, técnicos e tecnológicos complementares no universo da fotografia, destacando oportunidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

Apresentação musical

Na abertura, o público poderá presenciar, além das 21 obras, uma apresentação musical feita pelo próprio artista, que também é cantor, percussionista, violonista e compositor. No formato violão e voz, o artista apresentará um repertório vasto com composições autorais e releituras.

Serviço:

Exposição “O Céu do Celular”, do artista Wilberth Silva (Viana, ES)

Espaço Cultural Kasa Raiz

Endereço: Rua São José dos Campos, 38 – Marcílio de Noronha, Viana – ES,

29135-413

Abertura: 10 de maio de 2024, às 19h.

Visitação: 10 a 28 de maio, das 18h às 23h (de quinta-feira a terça-feira, aberto

também aos finais de semana).

Oficina de Fotografia com Celular

Espaço Cultural Kasa Raiz

Endereço: Rua São José dos Campos, 38 – Marcílio de Noronha, Viana – ES,

29135-413

Datas e horários: 11 e 18 de maio, das 08 às 12h.

Inscrições através do perfil oficial do artista no instagram (@wilbatuques)