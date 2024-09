10º Batalhão inicia Projeto “Aprendendo com a Polícia Militar” em Guarapari

O 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari iniciou, nesta sexta-feira (06), o Projeto “Aprendendo com a Polícia Militar”, na escola Maria das Graças Sant’Ana Menário.

Esse projeto visa aproximar a comunidade escolar da disciplina e dos valores da corporação e é focado em alunos do 5º ano do ensino fundamental que participam do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

Durante as atividades, os alunos tem a chance de conhecer mais sobre a rotina, os desafios e as responsabilidades da Polícia Militar, além de receber orientações educativas sobre cidadania e segurança.

Segundo o comandante do 10º Batalhão, Tenente-Coronel Walter Franscisco de Araújo Filho, o projeto pretende não apenas ensinar, mas também fortalecer os laços de confiança e respeito entre a PM e a comunidade: “Este projeto tem como objetivo levar às crianças do 5º ano do ensino fundamental de Guarapari, a oportunidade de interagir diretamente com os policiais do 10º BPM. Através dessa interação, buscamos compartilhar o exemplo de disciplina militar e o trabalho realizado pela nossa equipe em Guarapari, além de transmitir informações educativas que contribuirão para o desenvolvimento dessas crianças e para o fortalecimento do seu senso de cidadania”.

A iniciativa é parte dos esforços contínuos do 10º BPM para atuar de forma preventiva e educativa, garantindo que os valores de disciplina, respeito e compromisso com a sociedade sejam transmitidos desde cedo às crianças.

Os policiais envolvidos acreditam que esse contato direto ajudará a formar cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade mais segura e justa.

As próximas visitas serão nas outras escolas participantes do PROERD em datas futuras.