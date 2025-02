10º Batalhão realiza Operação Sentinela em Guarapari

O 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), a “Operação Sentinela” no bairro Ipiranga, em Guarapari. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de mandado de prisão, resultando na apreensão de drogas, munições e materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.

Coordenada pelo Setor de Inteligência do 10º Batalhão da PMES, a operação contou com o apoio da Equipe de Força Tática e das guarnições operacionais. Durante as diligências foram apreendidos 364 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha, 3 bolas de haxixe, 59 gramas de crack, 1 kg de maconha, 25 gramas de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram 2 munições de calibre 9mm, R$ 1.698,00 em espécie, 4 balanças de precisão, 3 rádios comunicadores e material utilizado para embalo de entorpecentes.

Quatro indivíduos foram conduzidos para a 5ª Regional da Polícia Civil, sendo que um deles possuía mandado de prisão em aberto por roubo. Segundo informações da PMES, os detidos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas no bairro Ipiranga.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e ações como essa seguem sendo intensificadas no combate ao crime organizado na região.