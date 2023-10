GUARAPARI | Policiais visitam escola com Projeto “Aprendendo com a Polícia Militar”

today19 de outubro de 2023 remove_red_eye87

Nesta quinta-feira (19), o 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari realizou visita aos alunos da Escola Municipal Zilnete Pereira Guimarães.

Aproximadamente 60 crianças puderam participar do evento, que aconteceu nas dependências da escola pela parte da manhã.

Com o objetivo de levar conhecimento e informações educativas para os alunos, foram apresentadas as atividades desenvolvidas pelos militares da Seção de Trânsito com apresentação dos materiais inerentes ao trabalho dos mesmos; militares da Força Tática com o uso do cão Mike, e uma apresentação com o cão policial; bem como entoar o Hino Nacional e explicar sobre a história da Polícia Militar.

A atividade faz parte do projeto “Aprendendo com a Polícia Militar”, que é desenvolvido pelo 10° Batalhão, onde são participantes os alunos atendidos pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD.

O programa está atendendo neste semestre as escolas Maria das Graças Sant’Ana Menário, Celita Bastos, Ormy Loureiro de Almeida e Zilnete Pereira Guimarães, perfazendo um total de aproximadamente 320 alunos.

“Levar o exemplo da disciplina, boas práticas e o respeito são alguns dos exemplos que nossos militares tem a chance de levar para estas crianças. Entendemos a importância desse contato e por conta disso preparamos com carinho várias atrações para elas”, afirmou o Tenente-Coronel Ríodo Lopes Rubim, Comandante do 10º Batalhão.