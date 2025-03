1ª Copa Cidade Saúde de Vôlei reúne atletas de todo o estado em Guarapari

Nos dias 22 e 23 de março, o ginásio do Polivalente foi palco da 1ª Copa Cidade Saúde de Vôlei, um evento que contou com a participação de 24 equipes das categorias Sub-16 e Sub-18, masculino e feminino. Atletas de diversos municípios do Espírito Santo, como Vitória, Vila Velha, Serra, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, se reuniram para disputar o torneio, promovendo o esporte e a integração entre as cidades.

A competição foi organizada pela Associação Capixaba Vôlei de Desporto e Lazer, uma entidade que atua na formação de atletas há 11 anos na cidade. O evento teve a parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

“O evento reforçou a importância do esporte na formação de jovens atletas, envolvendo a comunidade e a família dos atletas. Esse é um evento que ganha espaço e se consolida no calendário esportivo da cidade”, reforçou o secretário de esporte, Lennon Monjardim.

Sub-16

No sábado, os atletas da categoria Sub-16 entraram em quadra e proporcionaram grandes emoções ao público. No masculino o pódio ficou assim:

• 1º lugar: Selca (Cachoeiro de Itapemirim)

• 2º lugar: Capixaba Vôlei B (Guarapari)

• 3º lugar: Capixaba Vôlei A (Guarapari)

No feminino, o destaque foi para as equipes de Vitória e Guarapari:

• 1º lugar: Capixaba Vôlei Clube (Vitória)

• 2º lugar: Capixaba Vôlei (Guarapari)

• 3º lugar: Álvares Cabral (Vitória)

Sub-18

No domingo foi a vez da categoria Sub-18 mostrar seu talento e garra. No masculino, os times mostraram um alto nível de competição:

• 1º lugar: Vôlei Vida (Vila Velha)

• 2º lugar: Selca (Cachoeiro de Itapemirim)

• 3º lugar: Capixaba Vôlei (Guarapari)

No feminino, a disputa também foi acirrada, com destaque para o time de Vitória:

• 1º lugar: Capixaba Vôlei Clube (Vitória)

• 2º lugar: Colégio IPÊ (Cachoeiro de Itapemirim)

• 3º lugar: Vôlei Vida (Vila Velha)

A Copa Cidade Saúde de Vôlei não só promoveu a prática esportiva, mas também movimentou a cidade, atraindo um grande público e criando um ambiente de celebração e incentivo ao esporte.