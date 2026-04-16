Anchieta busca virada contra Alfredo Chaves em duelo decisivo nesta sexta (17)

today16 de abril de 2026 remove_red_eye97

A cidade de Anchieta se prepara para uma noite de fortes emoções nesta sexta-feira (à noite), quando a equipe do município entra em campo em busca da classificação para a próxima fase da Copa Sesport. O adversário será Alfredo Chaves, em um confronto que promete movimentar torcedores de toda a região.

A partida de volta será realizada no Estádio Joaquim Viana Ramalhete, às 20 horas. Jogando em casa, o time anchietense contará com o apoio da torcida para tentar reverter o resultado do primeiro jogo, quando foi derrotado por 2 a 1.

Com o placar adverso no confronto de ida, a equipe de Anchieta precisa de uma vitória para avançar na competição e seguir sonhando com o título. A expectativa é de arquibancadas cheias e um clima de decisão, típico de partidas eliminatórias.

A mobilização da torcida tem sido um dos pontos altos na preparação para o duelo. A esperança é de que o fator “casa” faça a diferença e impulsione o time rumo à classificação, em uma noite que promete ser de muita intensidade e emoção dentro das quatro linhas.

foto ilustrativa