Sala do Empreendedor de Alfredo Chaves recebe prêmio e impulsiona negócios locais

today16 de abril de 2026 remove_red_eye94

A Prefeitura de Alfredo Chaves conquistou destaque na área de incentivo ao empreendedorismo. A Sala do Empreendedor do município foi premiada com a categoria prata no programa Nossocrédito, durante cerimônia realizada na última quarta-feira (15), no Sesc de Aracruz.

O reconhecimento valoriza o trabalho desenvolvido no apoio a pequenos negócios e no fortalecimento da economia local. O resultado é atribuído, principalmente, à atuação da agente de crédito Michelle Denadai, responsável por orientar empreendedores e facilitar o acesso a linhas de financiamento.

Somente em 2025 foram realizadas 60 operações de crédito, somando R$ 939,9 mil liberados. Os recursos foram destinados à expansão de empresas, compra de equipamentos, capital de giro e geração de emprego e renda no município.

De acordo com a secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Jane Betcher, a premiação reforça a importância da Sala do Empreendedor como parceira dos empresários. Segundo ela, o serviço tem papel fundamental ao oferecer orientação, crédito e suporte para quem deseja investir e crescer na cidade.

Além do reconhecimento, o município também disponibiliza uma linha promocional de crédito voltada para mulheres empreendedoras, com taxa de juros de 0,99% ao mês. A iniciativa busca incentivar novos investimentos e fortalecer negócios liderados por mulheres.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 99819-9373 ou diretamente na Sala do Empreendedor, localizada no prédio administrativo da Prefeitura, no Centro.

foto Higor Rigotti