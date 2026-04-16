Assembleia Legislativa do ES lança programa para prevenir violência contra crianças
Guardiões na Infância vai promover capacitação de profissionais, famílias e alunos para identificar sinais precoces e evitar abusos
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) lançou, nesta quinta-feira (16), o Programa Guardiões da Infância, voltado à prevenção e ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A iniciativa foi apresentada no Plenário Dirceu Cardoso e reuniu autoridades e representantes de municípios capixabas.
O programa tem como foco a identificação precoce de sinais de violência, a capacitação de profissionais e a integração entre áreas como saúde, educação e assistência social.
Segundo o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, a proposta busca antecipar a atuação do poder público. Ele destacou que grande parte dos casos ocorre dentro de casa e muitas vezes não é identificada a tempo, reforçando a necessidade de preparo dos profissionais.
Idealizador do projeto, o psicólogo forense Rafael Monteiro explicou que mudanças de comportamento podem indicar situações de violência, como retraimento, agressividade e queda no desempenho escolar.
A iniciativa será estruturada em três frentes: capacitação técnica, orientação às famílias e ações educativas com crianças e adolescentes. A proposta também prevê a participação das prefeituras na implementação.
Durante o lançamento, autoridades destacaram ainda a importância da atuação conjunta da rede de proteção e a valorização dos conselhos tutelares.
A expectativa é que o programa contribua para reduzir a subnotificação de casos e fortalecer a proteção à infância no estado.
