Governo do ES realiza reunião estratégica do Estado Presente e destaca queda nos homicídios

today16 de abril de 2026 remove_red_eye130

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, conduziu nesta quarta-feira (15) a primeira reunião de coordenação estratégica do programa Estado Presente em Defesa da Vida. O encontro ocorreu no Palácio Anchieta e reuniu representantes das forças de segurança, secretários de Estado, além de integrantes do Ministério Público e do Judiciário.

A reunião marcou o início da nova gestão em um cenário considerado positivo para a segurança pública. Em março, o Estado registrou 59 homicídios — o menor número para o mês nos últimos 30 anos e o melhor resultado desde o início da série histórica, em 1996.

Mesmo com o aumento da circulação de pessoas durante o verão e a realização de eventos em diversas regiões, os dados apontam queda na violência letal. No primeiro trimestre de 2026 foram contabilizadas 213 mortes violentas, número igual ao registrado no mesmo período do ano anterior, mantendo o patamar de controle dos crimes contra a vida.

Durante o encontro, Ferraço reforçou que a segurança pública exige atenção contínua e destacou o compromisso de ampliar investimentos e fortalecer as forças policiais para melhorar os indicadores.

Os dados apresentados também serviram para identificar áreas que demandam maior atenção. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou o desempenho positivo de março e atribuiu os resultados à integração das ações do programa.

Já o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, enfatizou que a segurança pública segue como prioridade do governo estadual, com foco na continuidade das políticas e na redução da violência.

Segundo as autoridades, o principal desafio é manter a tendência de queda nos índices, com atenção especial ao combate às facções criminosas e aos crimes patrimoniais, que também vêm apresentando redução nos últimos anos, impulsionada por investimentos em efetivo e tecnologia.

foto Cid Costa/Governo-ES