1ª edição do “Circuito Verão de Águas Abertas” reúne 130 atletas em Itapemirim

today31 de janeiro de 2023 remove_red_eye59

Diversas gerações de nadadores se encontraram para disputar a 1ª edição do “Circuito Verão de Águas Abertas Itapemirim/FAC”, que homenageou o saudoso “Ivo Augusto de Souza” com seu nome no troféu da travessia.

O evento, realizado pela Federação Aquática Capixaba (FAC), com apoio da prefeitura de Itapemirim, através da secretaria de Esportes e Lazer, reuniu 130 atletas, entre adultos e crianças.



As provas aconteceram na praia de Itaipava, próximo ao píer dos pescadores.

Confira os finalistas:

1Km – INFANTIL A SENIOR – FEMININO

Vitória Oliveira Vaz – 1º LUGAR

Giovanna Duarte Machado – 2º LUGAR

Maria Clara Piumbini Moreira – 3º LUGAR

1Km – INFANTIL A SENIOR – MASCULINO

Nathan César dos Santos Silva – 1º LUGAR

Diego Garcia Lucindro – 2º LUGAR

Gabriel Amaral Rocha – 3º LUGAR

1Km – MASTER – FEMININO

Rovana Agrizzi – 1º LUGAR

Ana Paola Piveti – 2º LUGAR

Adailza Pimentel Bissa Pereira – 3º LUGAR

1Km – MASTER – MASCULINO

Gilberto Ribeiro França – 1º LUGAR

Fábio Arariba da Silva – 2º LUGAR

Josiedson Marcelino Benevides – 3º LUGAR

2Km – INFANTIL A SENIOR – FEMININO

Vitória Oliveira Vaz – 1º LUGAR

Mariana Almeida Santos – 2º LUGAR

2Km – INFANTIL A SENIOR – MASCULINO

Nathan César dos Santos Silva – 1º LUGAR

Eduardo Emanuel B. N. Piazentini – 2º LUGAR

Aldary Dias L. Nunes – 3º LUGAR

2Km – MASTER- FEMININO

Rovana Agrizzi – 1º LUGAR

Ana Paola Piveti – 2º LUGAR

Adailza Pimentel Bissa Pereira – 3º LUGAR

250 METROS MIRIM – FEMININO

Laura Donateli Caprini – 1º LUGAR

250 METROS MIRIM – MASCULINO

Rafael de Marchi Oliveira – 1º LUGAR

Heithor Emmanuel N. Tavares – 2º LUGAR

Davi Luis Nunes Machado – 3º LUGAR

250 METROS PRE MIRIM – FEMININO

Eva Fernandes Vargas – 1º LUGAR

Ana Clara Novo de C. Campos – 2º LUGAR

Rayanne da S. Miranda – 3º LUGAR

250 METROS PRE MIRIM – MASCULINO

Rhuan G. do Nascimento – 1º LUGAR

Éric Brahim A. P. Lisboa – 2º LUGAR

Daniel Abdalla P. S. de Oliveira – 3º LUGAR

500 METROS INFANTIL – FEMININO – PCD

Maressa Ferreira V. Pinto – PCD – 1º LUGAR

500 METROS INFANTIL – FEMININO

Analice F. Evangelista – 1º LUGAR

Ana Beatriz Rosa de Jesus – 2º LUGAR

Raquelly Sangali Terceiro – 3º LUGAR

Nicolly dos Santos Nunes – 4º LUGAR

500 METROS INFANTIL – MASCULINO

Hugo da Costa Santos – 1º LUGAR

Eloran Marvila Estevam – 2º LUGAR

Diogo da Silva Prates – 3º LUGAR