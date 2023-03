1ª Mostra da Diversidade Cultural é destaque em Guaçuí, confira a programação

23 de março de 2023

Um recorte das diversas manifestações artísticas de Guaçuí acontece entre esta quinta-feira (23) e sábado (25). A 1ª Mostra da Diversidade Cultural oferece apresentações gratuitas de teatro, música, literatura, artes plásticas, dança, contação de histórias e cultura popular de povos tradicionais, revelando a pluralidade de grupos, companhias e fazedores culturais do município.

A ideia do evento nasceu no final de 2021, sendo o projeto aprovado pelo Edital do Funcultura 002/2021 – Diversidade Cultural, tendo como proponente o Grupo Gota, Pó e Poeira, que completa 40 anos em 2023.

O projeto ganhou corpo com a inclusão de atrações aprovadas no edital municipal 001/2022, denominado Johnny Machado, fruto do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo, parceria entre a prefeitura de Guaçuí e a Secretaria Estadual da Cultura (Secult).

“É uma forma de ratificar para a população um pouco das realizações culturais existentes em nosso município e, ao mesmo tempo, tentar resgatar as manifestações da cultura dos povos tradicionais e trazê-las para as praças públicas”, enfatiza Carlos Ola, diretor do grupo.

“Vimos no projeto uma forma de agregar mais participação de nossos fazedores de cultura e reforçar a ideia desse projeto como um grande evento em nossa cidade”, destaca Guilherme Mendes Santos, secretário municipal de Cultura.

A abertura será com o espetáculo teatral “Amor com amor se paga”, do coletivo Guaçuí em Cena, e traz um clássico do passado com uma nova roupagem. É uma comédia romântica, porém com traços do Realismo.

Sobre o Fundo a Fundo

O programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo foi criado para ser um mecanismo agregador e democrático. O objetivo é ampliar o acesso da população capixaba aos meios e às condições de exercício dos direitos culturais, em especial aos processos de criação, produção, distribuição, difusão, fruição e consumo de bens e serviços culturais, além de incentivar este importante setor da economia brasileira.

O coinvestimento total do Governo do Estado em 2022 foi de R$ 5 milhões. Somados aos recursos dos municípios, o valor total investido por meio deste programa no campo da Cultura em 2022 foi de R$ 6,8 milhões. Com esta ação, centenas de projetos culturais serão apoiados em todas as microrregiões do Espírito Santo.

Programação

23/03 (quinta-feira)

20h – Abertura oficial da Exposição de Fotografias Quanto vale nossa história? de Matheus Vinícios.

20h15 – Peça teatral – “Amor com Amor se paga”, com o Coletivo Guaçuí Em Cena. Local: Teatro Municipal Fernando Torres.

24/03 (sexta-feira)

9h – Contos de Cor – com a Cia Mais Um Ponto, Mais Um Conto.

14h – Mascote Pagilinhas nas Escolas – Contação de histórias com Rita Côgo.

19h – Sarau artístico-literário – com a Escola de Música Celso Montoni, Balé Rick Reis, Academia Guaçuiense de Letras e Zero O28 (@samba 28).

Local: Teatro Municipal Fernando Torres.

25/03 (sábado)

9h – João Pé de feijão – contação de histórias com Aline Diversões. Local: Praça da Matriz.

9h – Oficina de Meinecos – construção de bonecos em meia, com a Cia Mais Um Ponto, Mais um Conto. Local: Espaço Cultural Gota, Pó e Poeira – Ponto de Cultura.

14h – Encontro de cultura de povos tradicionais – bate flecha, caxambu, roda de capoeira e maculelê.

Participações: Comunidade Quilombola do Sossego, Centro São Jorge e Santa Bárbara, Grupo Caxambu do Horizonte (Celina) e Grupo de Capoeira Beribazu – Núcleo Guaçuí. Local: Praça João Acacinho.

20h – Peça teatral – “Os Sacrilégios do Amor”, com o Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira. Local: Teatro Municipal Fernando Torres.

Para mais informações: Carlos Ola – (28) 9 9976 1487