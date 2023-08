23º Campeonato Estadual de Beach Soccer chega a semifinal neste sábado e domingo

Após fase de grupos equilibrada com confrontos e algumas surpresas, a semifinal do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer tem confrontos que já decidiram a competição nas últimas edições. Vitória, Linhares, Anchieta e Afonso Cláudio se classificaram no feminino, enquanto Vila Velha, Anchieta, Cariacica e Piúma foram qualificados no naipe masculino.

Os jogos serão neste sábado (05), na Praia da Costa, em Vila Velha, e os dois primeiros jogos têm transmissão da TV Capixaba, em rede aberta, para todo Espírito Santo, a partir das 8h da manhã. O YouTube da Federação, a FECABES TV, transmite todos os jogos desta fase.

FEMININO

Chegando em mais uma semifinal, a seleção de Vitória é favorita no confronto contra as atuais campeãs. Em reedição da final de 2022 do Campeonato Estadual Banestes, a capital enfrenta Linhares, que possui algumas ausências comparadas ao ano passado. Já Vitória, possui a base da equipe do São Pedro Beach Soccer que foi campeão da América no primeiro semestre de 2023 e terceiro lugar do Circuito Brasil de Beach Soccer. Este jogo conta com a transmissão da TV Capixaba, às 8h da manhã deste sábado (05).

Na outra semifinal, Anchieta e Afonso Cláudio tentam chegar pela primeira vez à final do Estadual Banestes Feminino. As anchietenses, que ficaram na terceira colocação na última edição, tentam chegar ao jogo decisivo contando com a chegada da sua principal jogadora, Jéssica Mendonça, após disputar o Circuito Brasil pelo Vasco, logrando a quarta colocação, e a disputa do italiano pelo Terracina.

Já a Seleção de Afonso Cláudio mantém a base que chegou à semifinal em 2021, e conta com Sabrina, vice-artilheira da competição com 5 gols e com sua capitã Ariane para vencer a equipe treinada por Filipe Mesquita. Afonso Cláudio e Anchieta é um jogo exclusivo da FECABES TV.

MASCULINO

No naipe entre os homens, um jogo digno de final, e não por acaso, já disputaram, entre si, cinco finais de Estadual. Vila Velha e Anchieta fazem um jogo equilibrado na Praia da Costa. De um lado, o goleiro Mão, pela equipe da casa, do outro Brendo, capitão da Seleção, pelos anchietenses. A reedição da semifinal de 2022 e a final de 2021 tem transmissão ao vivo da TV Capixaba.

Cariacica e Piúma fazem o duelo da outra semifinal. Os campeões da Etapa Sul e o quarto colocado do último Estadual fazem a partida de surpresa. Eliminando Aracruz, base da equipe vice-campeã em 2022, a seleção de Cariacica tem ao seu lado a experiência, com Maguinho e Dila. Já ao lado de Piúma, a equipe conta com a juventude aliada a criação na beira da praia, com o destaque para Paulo Vinícius e João Guilherme para equipe do Sul.

DOMINGO

No dia seguinte, dia 06 de agosto, será dia de decisão de terceiro lugar no masculino e feminino e a final do Master. Na competição para atletas de mais de 40 anos, terá a definição dos finalistas no sábado (05) à tarde, em confrontos diretos, em que quem vence, se classifica.

