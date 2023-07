23º Campeonato Estadual de Beach Soccer decide semifinalistas final de semana

A Praia da Costa recebe as segundas e terceiras rodadas da competição mais tradicional do Beach Soccer. Por enquanto, somente Vitória e Afonso Cláudio, no feminino, estão com a vaga garantida nas semifinais. Para decidir as vagas e colocações, as doze equipes participantes entram em quadra neste final de semana no 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções.

O YouTube da Federação, a FECABES TV, transmitem todos os jogos do torneio. Para assistir presencialmente, a entrada na arena, montada em frente ao Hotel Quality, é gratuita.

MASCULINO

Com apenas uma rodada jogada, o grupo B tem a possibilidade de ser resolvido antes dos últimos jogos de domingo (30) ocorrerem. Isso acontece caso Aracruz e Anchieta vençam suas respectivas partidas contra Cariacica e Viana. Caso contrário, tudo será definido na última rodada.

No grupo A, que será no domingo de manhã, todas as equipes têm chance de classificação. Vila Velha lidera com 6 pontos, seguida de Piúma e São Domingos com 3. Em último, Vitória que ainda não pontuou. As partidas serão entre Piúma contra Vitória e Vila Velha contra São Domingos.

Caso de empate na pontuação, o critério de desempate é, na ordem: confronto direto (no tempo normal); saldo de gols nos jogos disputados entre as equipes empatadas; maior número de gols prós nos jogos disputados entre as equipes empatadas; maior número de vitórias no tempo normal; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos e sorteio.

FEMININO

Já definido, o grupo A tem um jogo para cumprir tabela. Vila Velha e Serra já não possuem mais chance e jogam entre si. Na outra partida do grupo, também no domingo (30) pela manhã, Vitória e Afonso Cláudio decidem a primeira e segunda colocação.

Pelo grupo B, assim como no masculino, ainda duas rodadas ocorrerão no fim de semana. Anchieta e Aracruz se enfrentam após terem vencido na estreia, enquanto os perdedores, Linhares e São Domingos, se enfrentam no sábado (29).

Confira todos os jogos deste final de semana:

MASTER

O Campeonato para atletas com mais de 40 anos ainda está chegando na sua segunda rodada. Os jogos serão neste sábado (29), a partir de 15h, com Vitória e Vila Velha se enfrentando no clássico local. E Aracruz e Anchieta encerram a rodada.

Confira a classificação do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer:

