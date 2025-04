27 de abril: 2ª Etapa do Capixaba de Kart Rental 2025 promete emoção e adrenalina em Vitória

No domingo, 27 de abril, a partir das 14h, o Kartódromo Fãs de Kart, localizado em Jardim Camburi, Vitória (ES), será palco da segunda etapa do Capixaba de Kart Rental 2025 (CKR).

A competição, que teve início em 30 de março, reúne 68 pilotos distribuídos em quatro categorias: Rookie 80, Rookie 100, Light e Pro, com oito etapas programadas até o fim do ano. Esta é a maior competição de Rart Rental do Espírito Santo, em sua primeira edição.

Participação Interestadual e Influenciadores digitais

Além de pilotos de diversas regiões do Espírito Santo, o campeonato atrai competidores de outros estados, como Teixeira de Freitas, na Bahia, demonstrando o alcance e a relevância do evento no cenário nacional do Kart Rental.

Entre os participantes, destaca-se o influenciador digital capixaba Gabriel Magela, que compete na categoria Rookie 80. Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Magela traz visibilidade adicional ao evento e promete disputar posições de destaque na competição.

Resultados da Primeira Etapa

A primeira etapa do CKR, realizada em 30 de março, foi marcada por disputas acirradas e performances de destaque.

Confira os vencedores das baterias em cada categoria:

Rookie 80:

Corrida 1: 1º Gustavo Willig Quintino, 2º Guilherme Stein, 3º Gabriel Magela

Corrida 2: 1º Guilherme Stein, 2º Alex Priori, 3º Gustavo Willig Quintino

Rookie 100:

Corrida 1: 1º Thales Mendes, 2º Pedro H. B. Chagas, 3º Leandro Kastrup

Corrida 2: 1º Pedro H. B. Chagas, 2º Leandro Kastrup, 3º Thales Mendes

Light:

Corrida 1: 1º Rodrigo Aguiar, 2º Aguilar Ribeiro, 3º Iérocles Reis

Corrida 2: 1º Raphael Cardoso, 2º Rodrigo Aguiar, 3º Miguel Compart

Pro:

Corrida 1: 1º Guido Arthur, 2º Leon Firme, 3º Fabrício Almeida

Corrida 2: 1º André Heiderich, 2º Guido Arthur, 3º Christopher Fiorani

Formato da Competição

O CKR 2025 é organizado pela FDK Eventos Esportivos, com o objetivo de promover o Kart Rental e descobrir novos talentos no automobilismo.

A competição conta com oito etapas ao longo do ano, todas realizadas no Kartódromo Fãs de Kart. Ao final das oito etapas, será declarado campeão geral de cada categoria o piloto que somar a maior pontuação, considerando os resultados de todas as etapas, com descartes dos dois piores resultados.

Expectativas para a Segunda Etapa

A segunda etapa promete manter o alto nível de competitividade e emoção, com pilotos buscando melhorar suas posições no ranking e se aproximar do título de campeão capixaba de Kart Rental. A presença de pilotos de diferentes regiões e a participação de influenciadores digitais aumentam a expectativa de um evento ainda mais disputado e eletrizante.

Serviço

Evento: Segunda Etapa do Capixaba de Kart Rental 2025

Data: 27 de abril de 2025 (domingo)

Horário: a partir das 14h

Local: Kartódromo Fãs de Kart, Jardim Camburi, Vitória – ES

Para mais informações e atualizações sobre as competições, basta acompanhar o Instagram @fasdekart

foto Andrea Faria