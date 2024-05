2ª Etapa da Liga Capixaba de Downhill irá movimentar Monte Urubu, em Anchieta

O Monte Urubu, em Anchieta, será sede da 2ª Etapa da Liga Capixaba de Downhill nos dias 08 e 09 de junho. Com cerca de 300 metros de altitude, o monte, localizado na comunidade de Belo Horizonte, reunirá atletas da modalidade para dias de intensa competição.

A competição será dividida em 15 categorias com premiação para os melhores colocados. A organização pretende reunir cerca de 120 competidores. As provas irão começar nos dois dias a partir das 8h. A premiação será no domingo, dia 09, às 13h30, na quadra poliesportiva da comunidade.

O evento é realizado pela Liga Capixaba de Downhill e organizado pela Equipe Bike Adventure, com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude.

As inscrições devem ser feitas até sábado, dia 25, pelo link: https://forms.gle/FmMUonQsLM89zrQi6

O objetivo do downhill é descer a montanha o mais rápido possível, superando obstáculos naturais e artificiais, como raízes, pedras, saltos, rampas e curvas fechadas.

Informações: 28 99925-2751