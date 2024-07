Governo realiza entrega de uniformes e materiais esportivos para a Copa Sesport

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou na manhã desta quinta-feira (25), a solenidade de entrega de uniformes e materiais esportivos aos municípios participantes da edição 2024 da Copa Sesport. O evento aconteceu no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, com a presença de representantes das equipes.

No total, 66 municípios estarão presentes na competição, sendo que 65 vão participar da categoria masculina, e 36 da feminina. Todas as prefeituras que estarão presentes na disputa entre as mulheres vão contar também com um time masculino, com exceção de Ecoporanga. A competição realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai reunir cerca de três mil atletas.

“Incentivar a prática de esportes é muito importante. Uma competição deste tamanho, reunindo tantos municípios, você consegue mobilizar ainda mais pessoas. O esporte promove a disciplina, a integração, a união e a saúde. Para nós, o esporte é uma política pública, por isso, estamos investindo na construção e melhorias de equipamentos esportivos em todo o Estado. A Copa Sesport tem outra característica peculiar que é a realização dos jogos finais aqui no Kleber Andrade, que já foi palco de tantas partidas importantes”, comentou o governador Casagrande.

O formato do torneio será o mesmo dos anos anteriores, com divisões regionais e formato de mata-mata, em jogos de ida e volta, até as decisões, que acontecerão em partidas únicas no Estádio Kleber Andrade, no dia 12 de outubro. A competição teve início com dois jogos adiantados, entre as seleções de Rio Novo do Sul e Viana. No domingo (21), em casa, a equipe do interior venceu a da Grande Vitória por 2 a 1. Já nesta quarta-feira (24), o empate por 1 a 1 garantiu a classificação do time sulino. A abertura oficial acontece neste final de semana com a realização da primeira rodada completa.

“No ano passado já tínhamos batido o recorde de inscritos no masculino e fizemos a categoria feminina pela primeira vez. Agora, estamos batendo mais um recorde de participantes e, entre as mulheres, superamos o número de times em relação a 2023, subindo de 28 para 36. Tenho certeza que teremos um grande campeonato. O Governo do Estado segue valorizando cada vez mais o esporte amador e comunitário. Este ano também tivemos a estreia do Campeonato Quilombola e, em breve, teremos o Campeonato Indígena”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Esta será a quarta edição da competição e terceira com a nomenclatura de Copa Sesport. No primeiro ano de realização, em 2018, o torneio era denominado Campeonato Rural e excluía os quatro maiores municípios da Região Metropolitana: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Anchieta conquistou o título. Em 2022, já com o nome de Copa Sesport, deu Alegre. No ano passado, pela primeira vez foi realizada a competição na categoria feminina, com a taça indo para Ibatiba. Entre os homens, a equipe de Muqui foi a campeã.

Para 2024, além da glória de subir no alto do pódio na maior competição de futebol amador do Estado, a prefeitura campeã leva para casa um carro utilitário e uma academia popular ou multiexercitador. Já o vice recebe um trator cortador de grama e uma academia popular ou multiexercitador. O terceiro colocado será premiado com um trator cortador de grama. Todos os três finalistas levam para casa um troféu e 35 medalhas, de acordo com cada colocação. O artilheiro e o goleiro do time campeão também ganham um troféu.

Confira a lista dos municípios participantes:

Feminino

Afonso Cláudio; Água Doce do Norte; Águia Branca; Alfredo Chaves; Alto Rio Novo; Apiacá; Barra de São Francisco; Boa Esperança; Brejetuba; Cachoeiro de Itapemirim; Castelo; Colatina; Conceição da Barra; Conceição do Castelo; Domingos Martins; Ecoporanga; Fundão; Guarapari; Ibatiba; Irupi; Itaguaçu; Jaguaré; Linhares; Mimoso do Sul; Muqui; Muniz Freire; Pinheiros; Piúma; Rio Novo do Sul; Santa Teresa; São Mateus; Sooretama; Vargem Alta; Vila Pavão; Vila Valério; e Vila Velha.

Masculino

Afonso Cláudio; Água Doce do Norte; Águia Branca; Alegre; Alfredo Chaves; Alto Rio Novo; Anchieta; Apiacá; Aracruz; Baixo Guandu; Barra de São Francisco; Boa Esperança; Brejetuba; Cachoeiro de Itapemirim; Castelo; Colatina; Conceição da Barra; Conceição do Castelo; Divino São Lourenço; Domingos Martins; Dores do Rio Preto; Fundão; Governador Lindenberg; Guaçuí; Guarapari; Ibatiba; Ibiraçu; Ibitirama; Iconha; Irupi; Itaguaçu; Itarana; Iúna; Jaguaré; Jerônimo Monteiro; João Neiva; Laranja da Terra; Linhares; Mantenópolis; Marechal Floriano; Marilândia; Mimoso do Sul; Montanha; Muniz Freire; Muqui; Nova Venécia; Pancas; Pinheiros; Piúma; Presidente Kennedy; Rio Novo do Sul; Santa Maria de Jetibá; Santa Teresa; São Domingos do Norte; São Gabriel da Palha; São José do Calçado; São Mateus; São Roque do Canaã; Sooretama; Vargem Alta; Venda Nova do Imigrante; Viana; Vila Pavão; Vila Valério; e Vila Velha.

foto Rodrigo Zaca/Governo-ES