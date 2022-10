2º turno do Governo do ES | Candidatos apresentam suas propostas ao setor produtivo

O encontro abordou temas como educação, ambiente de negócios, competitividade, infraestrutura, meio ambiente, gestão pública eficiente e segurança

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em conjunto com as outras instituições que integram o Fórum de Entidades e Federações (FEF), reuniu os candidatos ao Governo do Estado, que estão disputando o segundo turno, para o Diálogo com o Setor Produtivo, nesta segunda-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

Os candidatos Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB) apresentaram seus posicionamentos políticos e tiveram a oportunidade de aprofundar suas propostas para governar o Espírito Santo.

O formato do evento e a ordem de participação foram definidos por meio de sorteio e acordados com as assessorias dos candidatos. Manato foi primeiro a compartilhar suas ideias e planos, e o fechamento do encontro ficou por conta de Casagrande.

Os candidatos tiveram 1h15 minutos para responder perguntas dos empresários e lideranças presentes, acerca dos temas: educação, ambiente de negócios, competitividade, infraestrutura, meio ambiente, gestão pública eficiente e segurança.

Antes de cada candidato apresentar suas propostas, o coordenador do FEF e diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, leu uma mensagem do Fórum destacando as expectativas do setor produtivo para a gestão do próximo governador.

“Nossos desafios são grandes, por isso, precisamos de uma gestão qualificada, com capacidade de articulação entre os Poderes, municípios, estados, União, além do setor privado. Uma gestão que esteja comprometida com uma agenda de desenvolvimento econômico e social equilibrada com a competitividade do setor produtivo do nosso Estado”, frisou.

Este foi o terceiro evento de debate junto a candidatos que contou com a participação e/ou organização da Findes. Em agosto, o FEF ouviu as propostas dos candidatos ao Governo do Estado Audifax Barcelos (Rede), Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Renato Casagrande (PSB). E, em setembro, foi a vez de conhecer os planos dos candidatos ao Senado Magno Malta (PL), Erick Musso (Republicanos) e Rose de Freitas (MDB).

O FEF é formado pelo ES em Ação, Federação da Agricultura e Pecuária (Faes), Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias (Findes) e Federação dos Transportes (Fetransportes).

fotos Alexandre Mendonça