50 famílias são contempladas com o Programa de Aquisição de Alimentos em Alfredo Chaves

today6 de outubro de 2026 remove_red_eye78

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou ontem (5) a primeira entrega da nova etapa do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Governo Federal que alia segurança alimentar ao fortalecimento da agricultura familiar.

Nesta nova etapa, 50 famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, previamente identificados e acompanhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), serão beneficiados com a distribuição quinzenal de alimentos.

Além das famílias, também recebem os produtos três instituições socioassistenciais do município: a Associação Pestalozzi, a Casa Lar “Aconchego do Idoso” e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os alimentos contribuem para reforçar as ações de atendimento e alimentação oferecidas pelas instituições.

A primeira entrega aconteceu no Parque de Exposições de Alfredo Chaves, onde as famílias receberam uma variedade de produtos adquiridos diretamente de agricultores familiares da região. Entre os alimentos estão filé de tilápia, frutas, verduras, legumes, inhame, aipim, feijão, queijo, polpas de frutas, macarrão, linguiça suína, biscoitos e bolos caseiros, entre outros.

“A iniciativa garante que alimentos produzidos no próprio município e na região cheguem à mesa de quem mais precisa, ao mesmo tempo em que gera renda e valoriza o trabalho dos produtores da agricultura familiar”, destaca a titular da pasta, Alice Fiorin.

As entregas, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, irão acontecer quinzenalmente.

FOTO ILUSTRATIVA