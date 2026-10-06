Hospital Vitória Apart abre seleção para residência médica

today6 de outubro de 2026 remove_red_eye69

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Residência Médica 2027 do Hospital Vitória Apart. Ao todo, são cinco vagas para os programas de Anestesiologia e Ortopedia e Traumatologia, ambos credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC). As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de novembro, às 17h, pelo site Link.

São três vagas para Anestesiologia e duas para Ortopedia e Traumatologia. Os dois programas têm duração de três anos e são credenciados pelo Ministério da Educação (MEC).

“São programas que oferecem uma formação bastante completa e têm uma procura significativa entre os médicos que buscam se especializar. Ao longo dos anos temos acompanhado a trajetória dos profissionais formados aqui e percebido a boa inserção deles no mercado de trabalho. Também é uma satisfação ver alguns desses médicos permanecerem no próprio hospital após a residência. Esse resultado reforça a importância de manter uma formação sólida, aliando conhecimento teórico à experiência prática”, afirma Soraia Genelhu, coordenadora da Comissão de Residência Médica do Hospital Vitória Apart.

Seleção

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste em uma prova objetiva, marcada para o dia 23 de novembro de 2026, às 14h, com duração de quatro horas. A segunda etapa será realizada no dia 10 de dezembro, a partir das 13h, e contará com prova prática para Ortopedia e Traumatologia e prova discursiva para Anestesiologia, além da análise de currículo e entrevista.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 21 de dezembro de 2026, às 13h, no site do Hospital Vitória Apart. O início do programa de residência médica está previsto para 1º de março de 2027.

Residência Médica 2027 – Hospital Vitória Apart

Programas: Anestesiologia e Ortopedia e Traumatologia

Vagas: 3 para Anestesiologia e 2 para Ortopedia e Traumatologia

Duração: 3 anos

Inscrições: de 5 de outubro a 13 de novembro de 2026, até as 17h, pelo site Link

Taxa de inscrição: R$ 400

1ª etapa – prova objetiva: 23 de novembro de 2026, às 14h

2ª etapa – prova prática/discursiva, análise de currículo e entrevista: 10 de dezembro de 2026, às 13h

Resultado final: 21 de dezembro de 2026, às 13h

Início da residência: 1º de março de 2027