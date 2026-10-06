Produção de biometano em Vila Velha será integrada à rede de gás

today6 de outubro de 2026 remove_red_eye77

As empresas ES Gás e a GNR Vila Velha avançam em uma nova frente de desenvolvimento sustentável com a implantação de uma unidade de produção de gás biometano a partir do aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. A iniciativa, que representa investimentos privados de R$ 78,8 milhões financiados pelo BNDES, vai permitir que o combustível renovável produzido na Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha (CTRVV), na região de Jabaeté, seja integrado à rede de distribuição de gás do Espírito Santo.



A estrutura será dimensionada para receber toda a produção estimada da unidade, que poderá chegar a 32 mil metros cúbicos de biometano por dia. Este avanço marca uma nova frente de desenvolvimento sustentável em Vila Velha, que envolve a implantação de uma estação de recebimento e um ramal de interligação, com início de fornecimento em 2028.



O projeto foi aprovado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e faz parte do processo de expansão da rede de distribuição de gás nos municípios de Vila Velha e Viana.



Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a iniciativa reforça a transformação de Vila Velha em uma cidade cada vez mais preparada para receber investimentos ligados à inovação, à economia verde e à sustentabilidade.



“Vila Velha está vivendo um novo momento de desenvolvimento, atraindo investimentos que geram oportunidades e, ao mesmo tempo, apontam para um futuro mais sustentável. Transformar resíduos em energia limpa é um exemplo concreto de como podemos unir crescimento econômico, inovação e cuidado com o meio ambiente. É uma conquista importante para a cidade e para todo o Espírito Santo.”



Financiamento aprovado

A implantação da unidade de produção de biometano é resultado de uma parceria entre o Grupo Lara, especializado em gestão de resíduos sólidos, e a MDC Energia, que atua na produção e comercialização de biometano.



Além da conexão com a planta de biometano, a ES Gás prevê investimentos de mais R$ 29 milhões, aproximadamente, na expansão da rede de distribuição em Vila Velha e Viana, com possibilidade de avanço futuro em direção à região de Ponta da Fruta.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, destaca que a chegada de uma nova fonte de energia renovável amplia a capacidade do município de atrair negócios e fortalece sua posição estratégica na economia capixaba.



“Vila Velha reúne infraestrutura, localização estratégica, mercado consumidor e, cada vez mais, um ambiente favorável para investimentos inovadores. A produção de biometano agrega valor aos resíduos, amplia a oferta de energia renovável e cria novas possibilidades para empresas que buscam eficiência e sustentabilidade. É o tipo de investimento que movimenta a economia e prepara a cidade para os desafios do futuro”, avaliou.



A iniciativa integra o projeto de expansão da ES Gás previsto no Plano de Negócios da companhia para os próximos cinco anos e faz parte do programa ES Mais+Gás, voltado à ampliação da oferta energética e ao fortalecimento da competitividade do Estado.



A GNR Vila Velha será o segundo projeto de injeção de biometano da ES Gás. Com a entrada da nova produção e os demais contratos já firmados, a companhia estima que as fontes renováveis poderão representar cerca de 10% do gás comercializado no mercado cativo, que atende consumidores residenciais, comerciais, industriais e de GNV.

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