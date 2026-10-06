Jararacuçu com padrão raro de pigmentação é registrada durante trilha em Muniz Freire

today6 de outubro de 2026 remove_red_eye101

Serpente foi filmada no Vale do Guarani, em Alto Norte; característica incomum chamou a atenção após análise das imagens

Uma jararacuçu com uma rara característica de pigmentação foi registrada durante uma trilha em Muniz Freire, na região do Caparaó, no Espírito Santo. O animal foi filmado no dia 13 de setembro por integrantes da equipe Trilha de Formigas, durante uma caminhada pela Trilha do Vale do Guarani, no distrito de Alto Norte.

A diferença na aparência da serpente, no entanto, só chamou a atenção dos trilheiros depois que as imagens foram analisadas. O animal apresenta um padrão conhecido como “morph striped”, caracterizado pela presença de pigmentação em forma de listras contínuas pelo corpo, em vez das manchas escuras normalmente observadas na espécie.

As imagens foram posteriormente analisadas por biólogos consultados pela Prefeitura de Muniz Freire, que destacaram a característica incomum do exemplar e a importância do registro feito em ambiente natural.

Registro ocorreu em área de Mata Atlântica

A serpente foi encontrada em uma propriedade localizada em uma área de corredor preservado de Mata Atlântica, onde também são realizadas atividades de visitação, trilhas e contemplação da natureza.

Segundo o proprietário do local, Mário César Spadett, a região registra com frequência a presença de animais silvestres.

“O local onde a equipe Trilha de Formigas realizou o registro fica na Trilha do Guarani, dentro da minha propriedade, onde é aberto para visitação, trilhas e contemplação da natureza, com uma das mais belas vistas da região. Por diversas vezes temos registros de animais silvestres da fauna da Mata Atlântica”, relatou.

O município de Muniz Freire possui diferentes atrativos ligados ao ecoturismo, incluindo trilhas, vales, cachoeiras e áreas de montanha. O Vale do Guarani aparece entre os pontos de interesse turístico e de contato com a natureza do município.

Atenção durante trilhas

Apesar da aparência incomum, a jararacuçu é uma serpente peçonhenta e o encontro com o animal exige cuidado.

A orientação é que, ao avistar uma serpente durante uma caminhada, o visitante mantenha distância, evite movimentos bruscos e não tente tocar, capturar ou provocar o animal.

Também é recomendado o uso de equipamentos adequados para atividades em áreas de mata, como botas de cano alto e perneiras, que podem ajudar a reduzir o risco de acidentes com animais peçonhentos.

Outros registros chamam atenção na região

O flagrante da jararacuçu ocorre em um período em que outros registros de animais silvestres também têm chamado a atenção em Muniz Freire.

Recentemente, um morador registrou uma preguiça-de-coleira atravessando a ES-181, na região do Vale do Guarani. O episódio também chamou atenção por se tratar de uma espécie associada à Mata Atlântica e pelo risco de atropelamento durante a travessia.

Os registros reforçam a presença de diferentes espécies da fauna silvestre nos remanescentes de Mata Atlântica de Muniz Freire e a importância da preservação desses ambientes.

FONTE: PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE