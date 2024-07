6ª edição do Esquina da Cultura, em Guarapari, começa na próxima sexta-feira (19)

18 de julho de 2024

A Prefeitura de Guarapari realiza a partir de sexta-feira (19), a 6ª edição do Esquina da Cultura, na Av. Joaquim da Silva Lima, no Centro. Um evento que reúne famílias de várias cidades do Espírito Santo e de outros estados, sempre na segunda quinzena das férias de julho, com shows a partir das 19h.

Então, anote aí os dias, 19 e 20 e 26 e 27. Serão dois finais de semana com muita música, atrações culturais e saborosa gastronomia.

Antes dos shows, a partir das 18h, acontece a abertura do Esquina com diversas atrações culturais como, cortejo animado da Dixieland Jazz Band do Maestro Mauro, bonecos temáticos, coral de crianças e espaço de artes com pintores produzindo seus trabalhos ao vivo.

Não vai faltar opção também para você comer bem e tomar aquela bebida agradável. A avenida estará com várias ilhas gastronômicas, food trucks com comidas variadas, ilhas de cervejas artesanais e espaço wine com carta de vinhos.

Confira a programação completa

Sexta-feira (19)

Palco Areia Preta

Thiago Martins

T3 Band

Palco Praia dos Namorados

Léo Maia

Edy do Sax

Palco Castanheiras

Finest Hour

Sábado (20)

Palco Castanheiras

Thiago Arancam

Palco Praia dos Namorados

Zé Geraldo

Mirano Shuler

Palco Areia Preta

Mariana Coelho

Du Jorge

Sexta-feira (26)

Palco Praia dos Namorados

Flávio Venturini

Edy do Sax

Palco Areia Preta

Sá & Guarabyra

Melina e Banda Talentos

Palco Castanheiras

Orquestra Filarmônica de Mulheres

Sábado (27)

Palco Castanheiras

Marcos Côco

Daniel Boaventura

Palco Areia Preta

Demônios da Garoa

Mariana Muller

Palco Praia dos Namorados

George Israel

Graciela Ferraz

Serviço

O palco Praia da Areia Preta fica posicionamento próximo ao Radium Hotel.

O palco Praia das Castanheiras, próximo ao Banco Banestes.

O palco Praia dos Namorados, próximo à praça do Bradesco.

Todo evento será realizado na extensão da Avenida Joaquim da Silva Lima no Centro. Os shows serão a partir das 19h.