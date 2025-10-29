99% dos turistas que visitaram o ES recomendam o estado para outras pessoas

Além disso, 92,4% dos visitantes declararam que a viagem atendeu ou superou suas expectativas. Volume de atividades turísticas em agosto chega ao maior patamar desde 2014

O comércio capixaba segue na dianteira da confiança empresarial no Sudeste. Em setembro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) do Espírito Santo atingiu 103,1 pontos, mantendo-se acima da linha de satisfação (100 pontos) pelo quarto mês consecutivo, o que demonstra um ambiente de otimismo e estabilidade mesmo diante dos desafios econômicos nacionais. O resultado coloca o estado à frente de Minas Gerais (99,3), Rio de Janeiro (95,6) e São Paulo (93,9), além da média nacional (98,5 pontos).

As análises são do levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, o desempenho destaca a resiliência do empresariado capixaba.

“Mesmo com um cenário nacional que inspira cautela, o Espírito Santo mantém índices de confiança acima da média, o que revela uma postura mais otimista e planejada dos nossos empresários. Isso é resultado de uma economia mais equilibrada e de um comércio que tem mostrado capacidade de adaptação e gestão eficiente”, ressaltou.

A pesquisa aponta que o subíndice de Expectativas futuras foi o mais expressivo, alcançando 121 pontos, o que significa que os empresários seguem confiantes no desempenho de suas próprias empresas, do setor e da economia, especialmente com a aproximação das datas de maior movimentação comercial, como Black Friday e Natal. Já a Intenção de investimentos manteve-se estável, em 107,4 pontos, dentro da zona de satisfação.

Spalenza explicou ainda que empresas de maior porte têm impulsionado o indicador Condições atuais, que avalia o negócio, a economia e o setor.

“As empresas com mais de 50 funcionários apresentaram crescimento de 9,2% no mês e 11,3% no ano, o que sugere maior segurança nas próximas decisões. Esse desempenho pode estar relacionado à maior capacidade financeira e estrutural dessas empresas, que conseguem absorver melhor oscilações econômicas e manter estabilidade em períodos de ajuste sazonal. Além disso, pode sinalizar um cenário de confiança e retomada gradual”, afirmou.

O clima de otimismo também é sentido pelo empresariado. Para Mauricio Meireles, presidente do Sindilojas Vitória, o momento é de acreditar e agir com confiança.

“O otimismo precisa prevalecer entre os empresários. Mesmo com as oscilações do cenário global, o comércio capixaba tem se mostrado forte e preparado para crescer. Já vemos as lojas se mobilizando para as vendas de fim de ano, como o Natal, o que cria um ambiente favorável e estimula o consumo”, ressaltou.

Segundo Meireles, a transformação do comportamento do consumidor também tem exigido novas estratégias.

“O mercado virtual vem ganhando cada vez mais espaço e importância, e isso exige que as lojas físicas se adaptem. O caminho para o sucesso passa por integrar esses dois ambientes, adotando estratégias híbridas que combinam a presença digital com a experiência presencial. As empresas que já compreenderam essa necessidade e estão investindo nesse modelo híbrido têm colhido resultados melhores, conquistando clientes de forma mais consistente e garantindo maior competitividade”.

O levantamento completo, com os dados detalhados, pode ser acessado no site https://portaldocomercio-es.com.br.

