“A idade não me permite errar”, declara Ferraço ao ser diplomado em Cachoeiro

19 de dezembro de 2024

O prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), foi diplomado na tarde desta quinta-feira (19) para o seu quinto mandato à frente do Executivo municipal, em uma cerimônia marcada por simbolismo e emoção.

Ao lado do vice-prefeito Júnior Corrêa (NOVO) e dos vereadores eleitos, Ferraço foi mais uma vez reconhecido pela Justiça Eleitoral, recebendo a diplomação pela décima sexta vez na carreira política, um marco histórico não só para Cachoeiro, mas para o Espírito Santo e o Brasil.

Com uma trajetória consolidada, que inclui passagens como deputado estadual e deputado federal, Ferraço reafirma sua liderança ao ser reeleito prefeito de Cachoeiro.

A cerimônia foi marcada por um discurso emocionante, onde o agora prefeito diplomado fez questão de ressaltar seu compromisso com a cidade e sua determinação em seguir adiante, mesmo diante de desafios pessoais.

“A idade não me permite errar”, disse Ferraço, referindo-se a sua experiência acumulada ao longo dos anos e sua dedicação incansável em prol do desenvolvimento de Cachoeiro. O prefeito fez questão de afirmar que, apesar de um problema no joelho, sua energia e disposição para trabalhar continuam intactas. Ele pediu a união de todos os cachoeirenses para construir um futuro promissor para a cidade, destacando a importância do trabalho conjunto.

“Estamos caminhando para novos tempos. Não vamos olhar para trás, vamos dar as mãos e chamar a todos para ajudar o nosso Cachoeiro. Não será fácil, mas se nós nos unirmos e segurarmos nas mãos de Deus, de certo não faltará nada para nossa cidade”, afirmou Ferraço, enfatizando o espírito de colaboração e otimismo que guiará sua gestão.

Durante seu discurso, Ferraço também reafirmou seu compromisso com o progresso de Cachoeiro, destacando que a cidade merece voltar a crescer de forma sólida e sustentável. Ele expressou sua confiança na capacidade de sua equipe e na parceria com Júnior Corrêa, seu vice, para atender aos anseios da população e enfrentar os desafios que surgirão nos próximos anos.

O histórico de Ferraço como líder político no Espírito Santo é notável, mas sua persistência e compromisso com Cachoeiro são as características que marcam sua longeva carreira. Com 16 diplomações, sendo cinco mandatos como prefeito, Ferraço é um exemplo de resiliência, experiência e dedicação, características que, segundo ele, são fundamentais para não cometer erros em sua gestão.

Agora, com o apoio da população e a união de forças em torno de sua liderança, Ferraço segue determinado a transformar Cachoeiro em uma cidade cada vez melhor para todos.