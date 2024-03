“A Menina e o Dragão” vai levar muita magia e diversão para os cinemas

today26 de março de 2024 remove_red_eye35

O longa chega aos cinemas brasileiros em 30 de maio com distribuição da Imagem Filmes

Baseado no livro infanto-juvenil de sucesso de Carole Wilkinson, A MENINA E O DRAGÃO traz uma história de aventura que nasce a partir de uma amizade improvável entre uma criança e um dragão. Com direção de Jianping Li e Salvador Simó, o filme chega aos cinemas em 30 de maio, com distribuição da Imagem Filmes.

Assista ao trailer

O filme conta a história de Ping, uma jovem órfã, na China imperial, onde humanos e dragões não são mais amigos e as criaturas mágicas foram caçadas e aprisionadas, apesar de sua grande sabedoria. Em uma fortaleza isolada, a menina encontra um dragão e foge ao lado dele em busca do último ovo de dragão, que foi roubado por um feiticeiro com sede de poder. A personagem Ping é dublada por Bella Chiang na versão brasileira. A atriz, que já trabalhou em ‘As Aventuras de Poliana’ e ‘Escola de Gênios’, é bastante conhecida pelo público adolescente e conta com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

“Minha experiência foi incrível e, ao mesmo tempo, desafiadora. Dar a voz para a Ping, uma garota tão destemida, teimosa e corajosa foi trabalhoso! Muitas reações e falas que requisitavam um grande esforço por conta da ação da cena. No geral, eu me diverti muito e foi surreal viver, mesmo que por uma tela, um pouquinho da jornada da Ping”, revelou a atriz Bella Chiang.

Coprodução entre Espanha e China, o longa se valeu dos melhores profissionais de cada um dos países para transformar o livro de Wilkinson numa história mágica, divertida, repleta de aventura, descobertas e amadurecimento.

“A história deve ser sempre a primeira preocupação, e a animação em si é apenas uma ferramenta para aumentar o seu apelo. Nossa principal preocupação era criar uma experiência inesquecível para o público, oferecendo uma ‘montanha-russa de emoções’ que ia da felicidade e medo à emoção e alegria”, explica o diretor Salvador Simó.

Sinopse:

No passado, dragões e humanos já foram amigos, mas a ganância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas mágicas fossem caçadas e aprisionadas. Anos depois, a jovem Ping (Bella Chiang) encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo. Perseguidos pelo exército do Imperador, essa dupla improvável embarca numa aventura cheia de magia e amizade, onde Ping precisa buscar dentro de si um poder adormecido para salvar os dragões e proteger aqueles que ama.

Ficha Técnica:

Direção: Jianping Li e Salvador Simó;

Roteiro: Pablo I. Castrillo, Ignacio Ferreras, inspirado no livro de Carole Wilkinson;

Produção: Larry Levene, Matthew Joynes, Simon Crowe;

Direção de Fotografia: Jose Manuel Piñero, Yuangfeng Zhao;

Trilha Sonora: Arturo Cardelús;

Montagem: José Manuel Jiménez;

Gênero: aventura;

País: Espanha, China;

Ano: 2024;

Duração: 99 min.;

Distribuição: Imagem Filmes.