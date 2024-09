A menos de duas semanas da eleição, Diego Libardi intensifica trabalhos nas ruas

today25 de setembro de 2024 remove_red_eye62

Candidato, que aparece em segundo lugar nas pesquisas, segue intensa agenda de caminhadas e eventos de campanha. Temas como saúde e segurança são suas prioridades

Faltando menos de duas semanas para o dia 6 de outubro, quando eleitores em todo o Brasil irão às urnas escolher novos prefeitos e vereadores, os candidatos seguem o ritmo intenso de caminhadas e eventos de campanha. O advogado e professor Diego Libardi, candidato a prefeito pelo partido Republicanos, vem massificando sua principal mensagem, que é Vida Nova para Cachoeiro.

O candidato segue apresentando os principais pontos do seu Plano de Governo que, segundo ele, é o mais completo e que mais se aprofunda sobre os problemas e soluções para Cachoeiro. Propondo inserção de inovação e tecnologia, ele projeta uma saúde com mais acesso e menos filas para consultas de especialidades e de exames e procedimentos; e a segurança pública com mais presença da Guarda Municipal, além de botão do pânico para mulheres, escolas e comércio.

Libardi aposta em sua marcante presença nas ruas para conquistar o eleitorado, já que os números mostram ainda uma grande massa de indecisos que podem decidir o pleito. Nos últimos dias, o candidato de 41 anos visitou diversas empresas, comércios, sindicatos, igrejas e casas, além de eventos como cavalgada e partida de futebol em locais como os bairros Aquidaban, Novo Parque, Teixeira Leite, Valão, Rui Pinto Bandeira e os distritos de São Joaquim e Soturno.

“Para governar uma cidade é preciso ter energia e força, física e mental. É um trabalho árduo e contínuo e eu venho me preparando há bastante tempo, me qualificando em gestão pública e me aproximando da população para entregar competência e cuidado nos serviços públicos. Me sinto preparado para levar a nossa cidade a um novo patamar de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida para os cachoeirenses”, afirmou.