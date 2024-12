A voz mais romântica do norte brasileiro, Rebeca Lindsay, lança nova música “Me Deixou”

Rebeca Lindsay apresenta “Me Deixou”, a segunda faixa do seu projeto audiovisual gravado no Espaço Náutico Marine Club. Desta vez, a artista traz uma novidade em sua carreira, explorando uma sonoridade mais animada e contagiante, rompendo com a linha romântica que marcou seus trabalhos anteriores.

A faixa “Me Deixou” aborda a superação de uma traição e a força de seguir em frente, com uma letra direta e poderosa. Com trechos como “Cê me deixou pra depois, e eu te deixei pra nunca mais”, a música retrata a decisão de não dar espaço para quem não valorizou, transmitindo uma mensagem de empoderamento e amor-próprio.

Sobre o Projeto Audiovisual

O projeto audiovisual de Rebeca Lindsay tem mostrado todo o talento e versatilidade da cantora, reafirmando sua relevância no cenário musical paraense.

O primeiro lançamento do projeto, a canção “Anjo do Amor”, foi um sucesso absoluto. Em menos de três semanas, alcançou mais de 1 milhão de visualizações no YouTube e mais de 100 mil reproduções nas plataformas digitais, além de conquistar destaque no estado do Pará, onde DJs e ouvintes têm abraçado a música com entusiasmo.

Agora, Rebeca Lindsay surpreende novamente com seu mais novo lançamento, a música “Me Deixou”. Diferente da linha romântica que sempre marcou sua carreira, essa faixa traz uma proposta mais envolvente e animada, explorando uma nova sonoridade. Com uma letra forte e dançante, a música chamou a atenção do público durante a gravação do DVD, gerando grande expectativa entre os fãs.

Mesmo experimentando com uma vibe mais “pra cima”, Rebeca mantém sua identidade nos arranjos melódicos que remetem ao Tecnomelody, estilo que marcou sua trajetória desde os tempos da banda AR15. Como cantora e compositora, ela segue se destacando e trabalhando para levar o ritmo paraense a todo o Brasil, mostrando que sua música transcende fronteiras.

O lançamento de “Me Deixou” marca mais um capítulo desse projeto audiovisual grandioso, reforçando a capacidade de Rebeca Lindsay de se reinventar e conquistar ainda mais corações.